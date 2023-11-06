3D-дизайнер є доволі творчою професією, де фахівець поєднує технічні навички з творчістю, щоб створити об’єкт, ілюстрацію тощо. 3D-дизайнери з досвідом роботи можуть отримувати високу заробітну плату.

3D-дизайнер – це спеціаліст, який працює з 3D-графікою. За допомогою спеціального програмного забезпечення фахівець займається моделінгом та рендерингом об'єктів. Також 3D-дизайнер займається текстурингом, налаштуванням тіней та освітлення, а також створенням неіснуючих об’єктів.

Що робить 3D-дизайнер

3D-дизайнер займається візуалізацією зображень товарів, будинків та інших об'єктів. Послуги 3D-дизайнера потрібні в кінематографі, дизайні інтер'єрів, комп'ютерних ігор тощо.

У цій професії є три основні напрями:

Візуалізатор - це розробник реалістичних дизайн-проектів, у тому числі ландшафтів, кварталів, будівель тощо. У ході роботи спеціаліст використовує креслення, ескізи, технічну документацію та знання у галузі архітектури. Тобто 3D-візуалізатор створює картинки із готових моделей. Модельєр створює моделі, з якими і працює візуалізатор, а це об'ємні та статичні зображення об'єктів. До його сфери діяльності може входити розробка та промальовування моделі за ТЗ, наприклад, декорації для кіно чи театру, яку виготовляють для реклами на банерах, афішах. Отже кінцевий продукт модельєра — 3D-модель.

Аніматор розробляє персонажів для комп'ютерних ігор, анімацій та фільмів. Однак перед навчанням на цю спеціальність спочатку потрібно освоїти візуалізацію.У завдання аніматора входить створення героя шляхом малювання і потім його необхідно зробити рухомим. Також аніматор займається анімацією предметів та процесів, спецефектами.

Щоб почати робити замовлення 3D-дизайнер отримує ТЗ та всі уточнюючі деталі. В подальшому замовник може просити внести правки.

Яка зарплата у 3D-дизайнера

В залежності від рівня досвіду зарплата 3D-дизайнера в середньому складає від 25 000 грн / міс. Фахівці з великим досвідом можуть заробляти від 40 000 гривень.

3D-дизайнер може працювати в офісі, дистанційно або бути фрілансером, але в такому випадку роботу треба шукати самостійно. Формат роботи залежить від домовленостей з роботодавцем або замовником.

Плюси та мінуси в роботі 3D-дизайнера

Плюси Мінуси Творча професія, де фахівець може об’єднати технічні і нетехнічні навички. Сидяча робота за комп'ютером або ноутбуком, що може негативно вплинути на стан здоров’я. Послуги 3D-дизайнера користуються попитом. Висока конкуренція на ринку. Фахівці з досвідом можуть отримувати високу заробітну плату. Можуть бути жорсткі дедлайни, що може призвести до стресу. Є можливість працювати з будь-якої точки світу. Треба постійно навчатись, але не для всіх фахівців це може бути мінусом. Можливість кар’єрного росту.

Як стати 3D-дизайнером

Можна спробувати самостійно навчитись основам 3D-дизайну, заздалегідь вибравши софт для використання, але без менторства буде складно опанувати всі можливості цієї професії. Тому краще обрати курси для навчання або навчатись під наглядом ментора.

Де вчитися на 3D-дизайнера

Для навчання потрібно обрати курси з 3D-дизайну. Перед тим, як обрати навчальні курси, можна ознайомитись з коментарями людей, які навчались у викладачів освітньої організації, проаналізувати наскільки саме ці курси вам підходять.

Курси 3D-дизайнера

Пропонуємо кілька навчальних курсів для початківців 3D-дизайнерів і з досвідом, які можуть бути в нагоді при виборі студії з навчання:

Які навички потрібні для роботи 3D-дизайнера

Щоб стати успішним 3D-дизайнером треба мати такі навички:

Моделювання. Створення 3D-моделей об'єктів, персонажів, сцен тощо.

Знання програмного забезпечення . Досвід із програмами, такими як Blender, Autodesk Maya, 3ds Max, Cinema 4D тощо.

Графічний дизайн. Вміння працювати з текстурами, освітленням та кольорами.

Вміння працювати з текстурами, освітленням та кольорами. Анімація. Створення анімованих рухів і ефектів.

Вміння працювати з 3D-скануванням. Потрібне розуміння процесу сканування реальних об'єктів для відтворення їх у 3D.

Розуміння комп'ютерної графіки. Знання, як створювати реалістичні зображення та анімацію.