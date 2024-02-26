Рекомендації щодо розвитку кар'єри в галузі копірайтингу, включно з етапами від початкового написання до досягнення рівня креативного лідерства у створенні контенту.
- Що робить копірайтер
- Яка зарплата у копірайтера
- Плюси та мінуси в роботі копірайтера
- Як стати копірайтером
Що робить копірайтер
Копірайтер - це фахівець, який займається створенням контенту в Інтернеті, зокрема написанням текстів, описом товарів чи послуг, написанням реклами, пізнавального або розважального контенту та інше.
Копірайтер може працювати за кількома напрямами або мати експертизу у різних галузях.
Професія “Копірайтер” дуже цікава і різноманітна. Фахівці можуть працювати дистанційно, в офісі або бути фрилансером.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Яка зарплата у копірайтера
Зарплата копірайтера відрізняється в залежності від досвіду фахівця і місця роботи. В Україні копірайтери можуть заробляти від 10 000 грн / міс. Середня зарплата копірайтера в Україні складає 20 000 грн / міс. Копірайтер з досвідом може заробляти від 30 000 грн / міс.
Фахівець зі знанням англійської мови може заробляти набагато більше, якщо може писати англійською чи іншими мовами.
Плюси та мінуси в роботі копірайтера
|Плюси
|Мінуси
|Кар’єрий ріст.
|“Сидяча” робота.
|Цікава та різноманітна робота.
|Самозайняті фахівці не завжди мають стабільний дохід.
|Не обов’язково мати вищу освіту.
|Розвиток.
Як стати копірайтером
Щоб працювати копірайтером не обов’язково мати вищу освіту. Можна закінчити спеціалізовані курси для копірайтерів або самостійно навчитись писати. Якщо ви вирішили отримати професійну освіту, то можна навчатись у коледжі або університеті на журналістському або філологічному факультеті.
Курси копірайтера
Пропонуємо розглянути курси копірайтера у деяких освітніх організаціях:
- Онлайн-курси SKVOT.
- Prometheus.
- Genius.
Які навички потрібні для роботи копірайтером
Копірайтерам потрібно створювати якісний і цікавий контент. Для цієї задачі копірайтер повинен мати такі навички:
- Розуміння цільової аудиторії.
- Грамотність.
- Тайм-менеджмент.
- Знання іноземних мов.
- Уважність до деталей.
- Творчість.
- Швидкий пошук інформації.
Це базові навички, які допоможуть почати кар’єру копірайтера. Водночас постійне удосконалення навичок і навчання допоможуть фахівцю підвищити свою кваліфікацію.