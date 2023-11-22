Рада зробила перший крок до закріплення особливого статусу англійської мови в Україні

Верховна Рада 22 листопада схвалила в першому читанні законопроєкт, яким пропонується офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, ухвалення документа в першому читанні підтримали 278 депутатів.

Железняк нагадав, що проєкт закону передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови, як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначає категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, транспорту, охорони здоровʼя.

Железняк підкреслив, що документ ухвалено в першому читанні без положення щодо кінодубляжу, відповідно до якого показ англомовних фільмів у кінотеатрах мав відбуватися мовою оригіналу з субтитруванням українською, що викликало неоднозначну реакцію у суспільстві.

"Норма про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитруванням українською була виключена рішенням Комітету. Так що, хто виступав за збереження дубляжу, можуть відпочивати", - наголосив Железняк.

Особливий статус англійської мови в Україні

У День Конституції 28 червня Зеленський подав до Верховної Ради законопроект №9432 про застосування в Україні англійської мови, який передбачає зобов'язання чиновників та деяких військових володіти цією мовою.

До таких належать:

державні службовці категорії "А";

державні службовці категорій "Б" і "В", перелік яких встановлюється урядом;

голови місцевих державних адміністрацій, їхні перші заступники та заступники;

військовослужбовці офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом;

поліцейські середнього та вищого складу Національної поліції України, представники начальницького складу інших правоохоронних органів і начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється урядом;

прокурори;

працівники податкових та митних органів, перелік яких встановлюється урядом;

керівники суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється урядом.

Окрім того, вимога щодо володіння англійською мовою зможе встановлюватися суб'єктом призначення до кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування, за винятком виборних посад, основні посадові обов'язки яких передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.

Англійську також будуть впроваджувати на всіх рівнях в сфері освіти та науки. Наприклад, дублюватимуть інформацію про культурні заходи та артефакти в музеях англійською.

"Трансформація статусу англійської мови в Україні - це необхідність і стратегічний крок до повноцінного членства нашої держави в ЄС, адже знання англійської мови - ключова компетенція в умовах глобалізаційних змін", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Нагадаємо, опитування Київського міжнародного інституту соціології показали, що 68% дорослих українців мають певні знання принаймні однієї іноземної мови, хоча часто ці знання не є глибокими. Взагалі ж не володіють іноземними мовами на будь-якому рівні 31,8% дорослих жителів України (в цьому контексті не враховувалась російська мова, а враховувалися лише англійська, польська, турецька, угорська, іспанська, французька та німецька).

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