Які головні стимули вивчення іноземної мови для українців, - дослідження

Головною мотивацією для українців вивчати англійську мову є можливість працевлаштування в міжнародні компанії, подорожі та споживання контенту в оригіналі.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації , яке разом з USAID та Київським міжнародним інститутом соціології провело дослідження рівня володіння іноземними мовами серед українців.

Зазначається, що за результатами опитування, щонайменше 40% українців знають принаймні одну іноземну мову, 23% — дві, 6% — три.

Дослідження показало, що найпопулярнішою іноземною мовою серед українців є англійська — нею володіє 51% респондентів. Ще 22% українців знають польську мову, 14% — німецьку, а 7% — французьку.

Більшість українців вважає, що вивчати іноземні мови потрібно в молодому віці. 19% думають, що робити це варто до 5 років, 63% — у 5–7 років, 15% — у 8–10 років.

Також дослідження визначило головні фактори, які заважають українцям вивчати іноземну мову. Це брак часу (38%), наявність важливих життєвих пріоритетів (34%), брак фінансів (33%) та відсутність належної мотивації (31%).

Водночас головними стимулами вивчення іноземної мови для українців є більші можливості для подорожей (43%), бажання здобути нові знання про мову (36%), різноманітніше дозвілля (33%) та можливість працювати в міжнародних компаніях (31%).

«Англійська — це мова глобальних можливостей у сучасному світі: професійних, освітніх, наукових. 45% українців уже читають тексти англійською в повсякденному житті, а 30% — використовують її в роботі», — зазначає заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

«Можливо, українці демонструють не такий високий рівень володіння англійською мовою, як хотілося, проте ці дослідження вказують на наявність хорошого потенціалу серед українців», — пояснює керівник дослідницького проекту КМІС Максим Яшник.

Соціологічне дослідження провели в межах національної мовної програми Future Perfect, мета якої — популяризувати англійську мову в Україні.

Урядова програма з вивчення англійської мови

Уряд запустив велику національну програму Future Perfect, щоб популяризувати англійську як мову міжнародного спілкування в Україні. Також триває робота над розробкою порталу з безоплатними уроками та курсами.

Держава планує виділяти єПідтримку для вивчення мов. Діти вивчатимуть англійську з дитячого садочка, у школах викладатимуть носії мови, а вчителі отримають безоплатне навчання, стажування, навчальні курси та багато іншого, щоб вивчити англійську.

Особливий статус англійської мови в Україні

У День Конституції 28 червня Зеленський подав до Верховної Ради законопроект №9432 про застосування в Україні англійської мови, який передбачає зобов'язання чиновників та деяких військових володіти цією мовою.

Англійську також будуть впроваджувати на всіх рівнях в сфері освіти та науки. Наприклад, дублюватимуть інформацію про культурні заходи та артефакти в музеях англійською.

Зауважимо, під час опитування, проведеного у липні, 60% українців заявили, що планують підтягнути свій рівень знання англійської, проте 24% не бачать необхідності її вчити.

Нагадаємо, опитування Київського міжнародного інституту соціології показали, що 68% дорослих українців мають певні знання принаймні однієї іноземної мови, хоча часто ці знання не є глибокими. Взагалі ж не володіють іноземними мовами на будь-якому рівні 31,8% дорослих жителів України (в цьому контексті не враховувалась російська мова, а враховувалися лише англійська, польська, турецька, угорська, іспанська, французька та німецька).