Future Perfect: в Україні запускають національну програму з вивчення англійської мови

Уряд запустив велику національну програму Future Perfect, щоб популяризувати англійську як мову міжнародного спілкування в Україні. Також триває робота над розробкою порталу з безоплатними уроками та курсами.

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час презентації національної програми з популяризації англійської мови.

Уряд планує запустити всеосяжну програму з вивчення англійської мови

"Уряд планує запустити всеосяжну і доступну програму з вивчення англійської мови. Відкриту для кожного, незалежно від фінансового стану чи від місця проживання. З індивідуальним підходом і відкритим доступом до освітніх ресурсів", - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що вже зараз українці, які володіють англійською мовою, мають переваги на ринку праці. Це вища зарплата, більше кар’єрних можливостей, здатність швидше розвиватися і в разі потреби отримувати новий фах

"Українці створюють конкурентні продукти та сервіси, які здатні підкорити світ. Англійська мова буде двигуном їх просування, драйвером успіху та запорукою самореалізації для тисяч людей", - переконаний Шмигаль.

В майбутньому українці вільно говоритимуть англійською

Як зауважив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, програма Future Perfect — важливий крок для втілення доктрини розвитку країни.

"Символічно, що Future Perfect дослівно перекладається як «доконана дія в майбутньому». Майбутньому, де українці вільно говоритимуть англійською", - зазначив Федоров.

За його словами, держава планує виділяти єПідтримку для вивчення мов. Діти вивчатимуть англійську з дитячого садочка, у школах викладатимуть носії мови, а вчителі отримають безоплатне навчання, стажування, навчальні курси та багато іншого, щоб вивчити англійську.

Крім того, англійська стане обов’язковою для кожного держслужбовця.

"Працюємо над розробкою порталу з безоплатними уроками та курсами. Вже зараз можете вивчати англійську на онлайн-платформах Promova та Empower, якщо ви викладач", - підкреслив Федоров.

На його думку, запуск програми допоможе досягти трильйонної економіки, для якої потрібно, щоб у нас з’явилися інноваційні компанії з великою доданою вартістю, що коштуватимуть десятки мільярдів доларів.

"Економічний стрибок такого рівня можливий лише за умов розвитку людського капіталу та трансформації системи освіти. Щоб досягти успіху, українська економіка має бути інтегрована з економікою ЄС, а українці мають почати розмовляти зі світом однією мовою — англійською. Тільки так ми зможемо стати країною із сильною економікою та офіційним членом ЄС і НАТО. А також ділитися інноваційними ідеями українців зі світом", - переконаний Федоров.

Особливий статус англійської мови в Україні

У День Конституції 28 червня Зеленський подав до Верховної Ради законопроект №9432 про застосування в Україні англійської мови, який передбачає зобов'язання чиновників та деяких військових володіти цією мовою.

Англійську також будуть впроваджувати на всіх рівнях в сфері освіти та науки. Наприклад, дублюватимуть інформацію про культурні заходи та артефакти в музеях англійською.

Зауважимо, під час опитування, проведеного у липні, 60% українців заявили, що планують підтягнути свій рівень знання англійської, проте 24% не бачать необхідності її вчити.

Нагадаємо, опитування Київського міжнародного інституту соціології показали, що 68% дорослих українців мають певні знання принаймні однієї іноземної мови, хоча часто ці знання не є глибокими. Взагалі ж не володіють іноземними мовами на будь-якому рівні 31,8% дорослих жителів України (в цьому контексті не враховувалась російська мова, а враховувалися лише англійська, польська, турецька, угорська, іспанська, французька та німецька).

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