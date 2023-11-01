Future Perfect: в Украине запускают национальную программу по изучению английского языка

Правительство запустило большую национальную программу Future Perfect, чтобы популяризировать английский язык международного общения в Украине. Также идет работа над разработкой портала с безвозмездными уроками и курсами.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время презентации национальной программы по популяризации английского языка.

Правительство планирует запустить всеобъемлющую программу по изучению английского языка

"Правительство планирует запустить всеобъемлющую и доступную программу по изучению английского языка. Открытую для каждого, независимо от финансового состояния или от места жительства. С индивидуальным подходом и открытым доступом к образовательным ресурсам", - отметил Шмигаль.

Он напомнил, что уже сейчас украинцы, владеющие английским языком, имеют преимущества на рынке труда. Это высшая зарплата, больше карьерных возможностей, способность быстрее развиваться и в случае необходимости получать новую специальность.

"Украинцы создают конкурентные продукты и сервисы, способные покорить мир. Английский язык будет двигателем их продвижения, драйвером успеха и залогом самореализации для тысяч людей", - убежден Шмигаль.

В будущем украинцы будут свободно говорить на английском

Как отметил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, программа Future Perfect – важный шаг для воплощения доктрины развития страны.

"Символично, что Future Perfect дословно переводится как «совершенное действие в будущем». Будущее, где украинцы будут свободно говорить по-английски", - отметил Федоров.

По его словам, государство планирует предоставить поддержку для изучения языков. Дети будут изучать английский из детского сада, в школах будут преподавать носители языка, а учителя получат бесплатное обучение, стажировку, учебные курсы и многое другое, чтобы выучить английский.

Кроме того, английский станет обязательным для каждого госслужащего.

"Работаем над разработкой портала с безвозмездными уроками и курсами. Уже сейчас можете изучать английский на онлайн-платформах Promova и Empower, если вы преподаватель", - подчеркнул Федоров.

По его мнению, запуск программы поможет достичь триллионной экономики, для которой нужно, чтобы у нас появились инновационные компании с большой добавленной стоимостью в десятки миллиардов долларов.

"Экономический скачок такого уровня возможен только при развитии человеческого капитала и трансформации системы образования. Чтобы добиться успеха, украинская экономика должна быть интегрирована с экономикой ЕС, а украинцы должны начать разговаривать с миром на одном языке — английском. Только так мы сможем стать страной с сильной экономикой и официальным членом ЕС и НАТО. А также делиться инновационными идеями украинцев с миром", - убежден Федоров.

Особый статус английского языка в Украине

В День Конституции 28 июня Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №9432 о применении в Украине английского языка, предусматривающего обязательства чиновников и некоторых военных владеть этим языком.

Английский также будут внедрять на всех уровнях в сфере образования и науки. Например, будут дублировать информацию о культурных мероприятиях и артефактах в музеях на английском.

Заметим, во время опроса, проведенного в июле, 60% украинцев заявили, что планируют подтянуть свой уровень знания английского языка, однако 24% не видят необходимости его учить.

Напомним, опросы Киевского международного института социологии показали, что 68% взрослых украинцев имеют определенные знания по крайней мере одного иностранного языка, хотя часто эти знания не являются глубокими. Вообще же не владеют иностранными языками на любом уровне 31,8% взрослых жителей Украины (в этом контексте не учитывался русский язык, а учитывались только английский, польский, турецкий, венгерский, испанский, французский и немецкий).

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