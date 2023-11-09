Какие главные стимулы изучения иностранного языка для украинцев - исследование

Главной мотивацией для украинцев изучать английский язык является возможность трудоустройства в международные компании, путешествия и потребление контента в оригинале.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, которое вместе с USAID и Киевским международным институтом социологии провело исследование уровня владения иностранными языками среди украинцев.

Отмечается, что по результатам опроса, по меньшей мере, 40% украинцев знают по крайней мере один иностранный язык, 23% — два, 6% — три.

Исследование показало, что самым популярным иностранным языком среди украинцев является английский — им владеет 51% респондентов. Еще 22% украинцев знают польский язык, 14% – немецкий, а 7% – французский.

Большинство украинцев считают, что учить иностранные языки нужно в молодом возрасте. 19% думают, что делать это стоит до 5 лет, 63% - в 5-7 лет, 15% - в 8-10 лет.

Также исследование определило главные факторы, мешающие украинцам учить иностранный язык. Это нехватка времени (38%), наличие важных жизненных приоритетов (34%), нехватка финансов (33%) и отсутствие должной мотивации (31%).

В то же время, главными стимулами изучения иностранного языка для украинцев являются большие возможности для путешествий (43%), желание получить новые знания о языке (36%), разнообразный досуг (33%) и возможность работать в международных компаниях (31%).

«Английский — язык глобальных возможностей в современном мире: профессиональных, образовательных, научных. 45% украинцев уже читают тексты на английском в повседневной жизни, а 30% используют его в работе», — отмечает заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

«Возможно, украинцы демонстрируют не столь высокий уровень владения английским языком, как хотелось, однако эти исследования указывают на наличие хорошего потенциала среди украинцев», — объясняет руководитель исследовательского проекта КМИС Максим Яшник.

Социологическое исследование провели в рамках национальной языковой программы Future Perfect, цель которой – популяризировать английский язык в Украине.

Правительственная программа по изучению английского языка

Правительство запустило большую национальную программу Future Perfect, чтобы популяризировать английский как язык международного общения в Украине. Также идет работа над разработкой портала с бесплатными уроками и курсами.

Государство планирует выделять поддержку для изучения языков. Дети будут изучать английский из детского сада, в школах будут преподавать носители языка, а учителя получат бесплатное обучение, стажировку, учебные курсы и многое другое, чтобы выучить английский.

Особый статус английского языка в Украине

В День Конституции 28 июня Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №9432 о применении в Украине английского языка, предусматривающего обязательства чиновников и некоторых военных владеть этим языком.

Английский также будут внедрять на всех уровнях в сфере образования и науки. Например, будут дублировать информацию о культурных мероприятиях и артефактах в музеях на английском.

Заметим, во время опроса, проведенного в июле, 60% украинцев заявили, что планируют подтянуть свой уровень знания английского языка, однако 24% не видят необходимости его учить.

Напомним, опросы Киевского международного института социологии показали, что 68% взрослых украинцев имеют определенные знания по крайней мере одного иностранного языка, хотя часто эти знания не являются глубокими. Вообще же не владеют иностранными языками на любом уровне 31,8% взрослых жителей Украины (в этом контексте не учитывался русский язык, а учитывались только английский, польский, турецкий, венгерский, испанский, французский и немецкий).