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Общество
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Какие главные стимулы изучения иностранного языка для украинцев - исследование

Какие главные стимулы изучения иностранного языка для украинцев - исследование
Фото: freepik.com

Главной мотивацией для украинцев изучать английский язык является возможность трудоустройства в международные компании, путешествия и потребление контента в оригинале.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, которое вместе с USAID и Киевским международным институтом социологии провело исследование уровня владения иностранными языками среди украинцев.

Отмечается, что по результатам опроса, по меньшей мере, 40% украинцев знают по крайней мере один иностранный язык, 23% — два, 6% — три.

Фото 2 — Какие главные стимулы изучения иностранного языка для украинцев - исследование

Исследование показало, что самым популярным иностранным языком среди украинцев является английский — им владеет 51% респондентов. Еще 22% украинцев знают польский язык, 14% – немецкий, а 7% – французский.

Фото 3 — Какие главные стимулы изучения иностранного языка для украинцев - исследование

Большинство украинцев считают, что учить иностранные языки нужно в молодом возрасте. 19% думают, что делать это стоит до 5 лет, 63% - в 5-7 лет, 15% - в 8-10 лет.

Также исследование определило главные факторы, мешающие украинцам учить иностранный язык. Это нехватка времени (38%), наличие важных жизненных приоритетов (34%), нехватка финансов (33%) и отсутствие должной мотивации (31%).

Фото 4 — Какие главные стимулы изучения иностранного языка для украинцев - исследование

В то же время, главными стимулами изучения иностранного языка для украинцев являются большие возможности для путешествий (43%), желание получить новые знания о языке (36%), разнообразный досуг (33%) и возможность работать в международных компаниях (31%).

Фото 5 — Какие главные стимулы изучения иностранного языка для украинцев - исследование

«Английский — язык глобальных возможностей в современном мире: профессиональных, образовательных, научных. 45% украинцев уже читают тексты на английском в повседневной жизни, а 30% используют его в работе», — отмечает заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

Фото 6 — Какие главные стимулы изучения иностранного языка для украинцев - исследование

«Возможно, украинцы демонстрируют не столь высокий уровень владения английским языком, как хотелось, однако эти исследования указывают на наличие хорошего потенциала среди украинцев», — объясняет руководитель исследовательского проекта КМИС Максим Яшник.

Социологическое исследование провели в рамках национальной языковой программы Future Perfect, цель которой – популяризировать английский язык в Украине.

Правительственная программа по изучению английского языка

Правительство запустило большую национальную программу Future Perfect, чтобы популяризировать английский как язык международного общения в Украине. Также идет работа над разработкой портала с бесплатными уроками и курсами.

Государство планирует выделять поддержку для изучения языков. Дети будут изучать английский из детского сада, в школах будут преподавать носители языка, а учителя получат бесплатное обучение, стажировку, учебные курсы и многое другое, чтобы выучить английский.

Особый статус английского языка в Украине

В День Конституции 28 июня Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №9432 о применении в Украине английского языка, предусматривающего обязательства чиновников и некоторых военных владеть этим языком.

Английский также будут внедрять на всех уровнях в сфере образования и науки. Например, будут дублировать информацию о культурных мероприятиях и артефактах в музеях на английском.

Заметим, во время опроса, проведенного в июле, 60% украинцев заявили, что планируют подтянуть свой уровень знания английского языка, однако 24% не видят необходимости его учить.

Напомним, опросы Киевского международного института социологии показали, что 68% взрослых украинцев имеют определенные знания по крайней мере одного иностранного языка, хотя часто эти знания не являются глубокими. Вообще же не владеют иностранными языками на любом уровне 31,8% взрослых жителей Украины (в этом контексте не учитывался русский язык, а учитывались только английский, польский, турецкий, венгерский, испанский, французский и немецкий).

Автор:
Светлана Манько