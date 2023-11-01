SEO-фахівець - це спеціаліст, який розуміє пошукові системи як самого себе і навіть краще. Його головне завдання - підняти та утримати сайт на першому місці у видачі Google за ключовим запитом цільової аудиторії. Без SEO-спеціаліста жоден бізнес не зможе повноцінно розвиватися, тому варто дізнатися про цю професію більше.

Чим займається SEO-спеціаліст

Зазвичай SEO-спеціаліст не просто працює в команді - він її очолює. Головне завдання такого фахівця - налаштувати процеси таким чином, щоб Google бачив проєктний сайт як якісне джерело інформації/товарів та рекомендував його користувачам.

Для цього SEOшники використовують різні інструменти та залучають інших фахівців: копірайтерів, лікбілдерів, дизайнерів тощо.

Основні завдання

Обов’язки SEO-спеціаліста залежать від його рівня (Junior, Middle, Senior), але якщо узагальнити, то вони такі:

побудова довготривалої стратегії розвитку сайту;

лідогенерація;

пошук нових рішень для підвищення позиції сайту у видачі Google за ключовим запитом;

оптимізація контенту;

стежити за Update Google для внесення відповідних змін у стратегію розвитку.

Яка зарплата у SEO-спеціаліста

Середня зарплата SEO-спеціаліста в Україні складає 25 тис грн. Рівень місячного доходу залежить від професіоналізму фахівця та регіону, де він працює. Найдосвідченіші можуть заробляти від 40 до 150 тис грн. Початківці (Junior) можуть розраховувати на зарплату від 12 тис грн. Найвища середня зарплата SEO-спеціаліста у Києві - 30 тис грн.

Які навички потрібно мати

Soft Skill

вміння концентруватися;

терпіння;

організованість;

відповідальність;

аналітичне мислення.

Hard Skills

навички роботи з Google Search, Google Analytics;

вміння працювати з Ahrefs, Serpstat, Seranking;

формування ТЗ, семантичного ядра;

семантичного ядра; розуміння як працюють freelance-біржі для пошуку необхідних спеціалістів для різних проєктів.

Робота SEO-спеціалістом - плюси та мінуси

Плюси Мінуси Затребувана професія Високий рівень конкуренції на ринку праці Порівняно високий дохід Повна відповідальність за продукт Широкі можливості для кар’єрного росту Монотонність Різноманітні і цікаві завдання

Затребуваність професії SEO-спеціаліста

Перехід бізнесу в онлайн призвів до стрімкого зростання затребуваності SEO-оптимізаторів. Без таких фахівців сайт не зростатиме, а отже бізнес не розвиватиметься. Тому кожна компанія потребує щонайменше одного SEO-фахівця. Очікувано, що в майбутньому затребуваність SEO-спеціалістів тільки зростатиме.

Як стати SEO-спеціалістом

У SEO, зазвичай, приходять двома шляхами: вчаться самостійно або проходять профільні курси. В українських it-школах завжди можна знайти курси з SEO. Крім того, фахівці, які вже побудували кар’єрту пропонують свої авторські курси.

Де вчитися

Самостійне вивчення SEO-оптимізації можна почати з таких джерел:

YouTube-канал SEO-просування;

безкоштовний відеокурс “Пошук” на Cybermarketing;

безкоштовний курс “Англомовне SEO”;

курс “Основи пошукової оптимізації (SEO). Фактори ранжування сайтів”.

Як побудувати кар'єру SEO-спеціаліста