SEO-специалист – это специалист, понимающий поисковые системы как самого себя и даже лучше. Его главная задача – поднять и удержать сайт на первом месте в выдаче Google по ключевому запросу целевой аудитории. Без SEO-специалиста ни один бизнес не сможет полноценно развиваться, поэтому стоит узнать об этой профессии больше.

Чем занимается SEO-специалист

Обычно SEO-специалист не просто работает в команде – он ее возглавляет. Главная задача такого специалиста – настроить процессы таким образом, чтобы Google видел проектный сайт как качественный источник информации/товаров и рекомендовал его пользователям.

Для этого SEOшники используют разные инструменты и привлекают других специалистов: копирайтеров, ликбилдеров, дизайнеров и т.д.

Основные задачи

Обязанности SEO-специалиста зависят от его уровня (Junior, Middle, Senior), но если обобщить, то они таковы:

построение долговременной стратегии развития сайта;

лидогенерация;

поиск новых решений для повышения позиции сайта в выдаче Google по ключевому запросу;

оптимизация контента;

следить за Update Google для внесения соответствующих изменений в стратегию развития.

Какая зарплата у SEO-специалиста

Средняя зарплата SEO-специалиста в Украине составляет 25 тыс грн. Уровень месячного дохода зависит от профессионализма специалиста и региона, где он работает. Самые опытные могут зарабатывать от 40 до 150 тыс грн. Начинающие (Junior) могут рассчитывать на зарплату от 12 тыс грн. Самая высокая средняя зарплата SEO-специалиста в Киеве – 30 тыс грн.

Какие навыки нужно иметь

Soft Skill

умение концентрироваться;

терпение;

организованность;

ответственность;

аналитическое мышление

Hard Skills

навыки работы с Google Search, Google Analytics;

умение работать с Ahrefs, Serpstat, Seranking;

формирование ТЗ, семантического ядра;

семантического ядра; понимание как работают freelance-биржи для поиска необходимых специалистов для разных проектов.

Работа SEO-специалиста – плюсы и минусы

Плюсы Минусы Востребованная профессия Высокий уровень конкуренции на рынке труда Сравнительно высокий доход Полная ответственность за продукт Широкие возможности для карьерного роста Монотонность Разнообразные и интересные задачи

Востребованность профессии SEO-специалиста

Переход бизнеса в онлайн привел к стремительному росту востребованности SEO-оптимизаторов. Без таких специалистов сайт не будет расти, а значит, бизнес не будет развиваться. Поэтому каждая компания нуждается как минимум в одном SEO-специалисте. Ожидается, что в будущем востребованность SEO-специалистов будет только расти.

Как стать SEO-специалистом

В SEO обычно приходят двумя путями: учатся самостоятельно или проходят профильные курсы. В украинских it-школах всегда можно найти курсы по SEO. Кроме того, специалисты, уже построившие карьеру, предлагают свои авторские курсы.

Где учиться

Самостоятельное изучение SEO-оптимизации можно начать с следующих источников:

YouTube-канал SEO-продвижение;

бесплатный видеокурс "Поиск" на Cybermarketing;

бесплатный курс "Англоязычное SEO";

курс “Основы поисковой оптимизации (SEO). Факторы ранжирования сайтов".

Как построить карьеру SEO-специалиста