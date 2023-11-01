SEO-специалист – это специалист, понимающий поисковые системы как самого себя и даже лучше. Его главная задача – поднять и удержать сайт на первом месте в выдаче Google по ключевому запросу целевой аудитории. Без SEO-специалиста ни один бизнес не сможет полноценно развиваться, поэтому стоит узнать об этой профессии больше.
- Чем занимается SEO-специалист
- Какая зарплата у SEO-специалиста
- Какие навыки нужно иметь
- Работа SEO-специалиста – плюсы и минусы
- Как стать SEO-специалистом
Чем занимается SEO-специалист
Обычно SEO-специалист не просто работает в команде – он ее возглавляет. Главная задача такого специалиста – настроить процессы таким образом, чтобы Google видел проектный сайт как качественный источник информации/товаров и рекомендовал его пользователям.
Для этого SEOшники используют разные инструменты и привлекают других специалистов: копирайтеров, ликбилдеров, дизайнеров и т.д.
Основные задачи
Обязанности SEO-специалиста зависят от его уровня (Junior, Middle, Senior), но если обобщить, то они таковы:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- построение долговременной стратегии развития сайта;
- лидогенерация;
- поиск новых решений для повышения позиции сайта в выдаче Google по ключевому запросу;
- оптимизация контента;
- следить за Update Google для внесения соответствующих изменений в стратегию развития.
Какая зарплата у SEO-специалиста
Средняя зарплата SEO-специалиста в Украине составляет 25 тыс грн. Уровень месячного дохода зависит от профессионализма специалиста и региона, где он работает. Самые опытные могут зарабатывать от 40 до 150 тыс грн. Начинающие (Junior) могут рассчитывать на зарплату от 12 тыс грн. Самая высокая средняя зарплата SEO-специалиста в Киеве – 30 тыс грн.
Какие навыки нужно иметь
Soft Skill
- умение концентрироваться;
- терпение;
- организованность;
- ответственность;
- аналитическое мышление
Hard Skills
- навыки работы с Google Search, Google Analytics;
- умение работать с Ahrefs, Serpstat, Seranking;
- формирование ТЗ, семантического ядра;
- понимание как работают freelance-биржи для поиска необходимых специалистов для разных проектов.
Работа SEO-специалиста – плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Востребованная профессия
|Высокий уровень конкуренции на рынке труда
|Сравнительно высокий доход
|Полная ответственность за продукт
|Широкие возможности для карьерного роста
|Монотонность
|Разнообразные и интересные задачи
Востребованность профессии SEO-специалиста
Переход бизнеса в онлайн привел к стремительному росту востребованности SEO-оптимизаторов. Без таких специалистов сайт не будет расти, а значит, бизнес не будет развиваться. Поэтому каждая компания нуждается как минимум в одном SEO-специалисте. Ожидается, что в будущем востребованность SEO-специалистов будет только расти.
Как стать SEO-специалистом
В SEO обычно приходят двумя путями: учатся самостоятельно или проходят профильные курсы. В украинских it-школах всегда можно найти курсы по SEO. Кроме того, специалисты, уже построившие карьеру, предлагают свои авторские курсы.
Где учиться
Самостоятельное изучение SEO-оптимизации можно начать с следующих источников:
- YouTube-канал SEO-продвижение;
- бесплатный видеокурс "Поиск" на Cybermarketing;
- бесплатный курс "Англоязычное SEO";
- курс “Основы поисковой оптимизации (SEO). Факторы ранжирования сайтов".
Как построить карьеру SEO-специалиста
- Усвоить базовые знания, необходимые для работы: пройти курсы SEO-специалиста или заниматься самообучением.
- Развить Hard Skills;
- Подготовить резюме для компании или создать портфолио для выхода на freelance-биржу.