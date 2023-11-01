Контент-менеджер створює та редагує тексти, додає ілюстрації, оптимізує SEO, веде аналітику, запускає рекламу та веде соцмережі, забезпечуючи якісний контент на вебресурсі.

Чим займається контент-менеджер

Головне завдання такого фахівця - забезпечити якісний та актуальний контент на сайті чи іншому ресурсі. Це охоплює наступне:

створення та редагування контенту ;

аналіз ефективності контенту та взаємодії аудиторії, щоб визначити, який контент забезпечує лідогенерацію;

редагування медіаконтенту (фото, відео тощо);

ведення сторінок в соцмережах .

Проте деякі завдання повністю або частково контент-менеджер може делегувати іншим фахівцям. Наприклад, саме соцмережами може займатися SMM-спеціаліст.

Яка зарплата у контент-менеджера

В середньому контент-менеджер заробляє близько 16 тис грн на місяць. Але зарплата залежить від низки факторів, зокрема досвіду та компанії, де працює фахівець.

Початківці можуть розраховувати на дохід близько 10 тис грн. Підвищуючи кваліфікацію, зарплата контент-менеджера може зрости й до 60 тис грн. Зазвичай, коли роботодавці пропонують зарплату вище середньої, то зазначають, що готові розглядати кандидатів лише з високим рівнем англійської.

Які навички потрібно мати

Завдання контент-менеджера відрізняються в залежності від поставлених цілей та компетенції фахівця. Спеціаліст рівня Senior може відповідати за цілі проєкти, тоді як Junior виконуватиме лише роботу з текстом . Проте деякі навички є невід’ємні у роботі контент-менеджера.

Soft Skill

відповідальність;

комунікабельність;

стресостійкість;

вміння швидко освоювати нові програми.

Hard Skills

базові знання HTML;

робота з відео та фоторедакторами;

впевнене володіння Word, Exсel та Google Docs;

знання основ маркетингу та SEO-оптимізації.

Робота контент-менеджером - плюси та мінуси

Плюси Мінуси Вільний графік роботи Стресові ситуації Можливість розвиватися в різних напрямках Високий рівень відповідальності Різноманітні і цікаві завдання Ризик вигорання Творчі завдання

Затребуваність професії контент-менеджера

Кожен сайт в мережі так чи інакше має контент-менеджера. Робота таких фахівців відрізняється в залежності від тематика сайту. Наприклад, у ЗМІ контент-менеджер частіше працює у відділі маркетингу або SEO .

Тому затребуваність роботи контент-менеджера не викликає сумнівів і буде зростати по мірі розвитку бізнесу в мережі.

Як стати контент-менеджером

Окремої спеціалізації “Контент-менеджер” в закладах освіти немає. Це ще одна перевага цієї професії - стати контент-менеджером може будь-хто за бажанням. Такими фахівцями стають або спеціалісти з дотичних сфер, або талановиті та креативні, які шукають саме таку роботу.

Де вчитися

Якщо говорити про вищу освіту, то профільними спеціалізаціями для контент-менеджера вважають журналістику та філологію. Проте фахівці з інших галузей можуть вдало працювати з контентом за своєю тематикою. Наприклад, лікарі можуть писати про медицину, а інженери - про промисловість.

Базові знання, які потрібні для входу в професію, можна отримати на курсах “контент-менеджера”. Там студентів навчать основам SEO-оптимізації, дизайну та іншим базовим навичкам.

Як побудувати кар'єру контент-менеджера