Контент-менеджер создает и редактирует тексты, добавляет иллюстрации, оптимизирует SEO, занимается аналитикой, запускает рекламу и ведет соцсети, обеспечивая качественный контент на веб-ресурсе.
- Чем занимается контент-менеджер
- Какая зарплата у контент-менеджера
- Какие навыки нужны
- Работа контент-менеджером – плюсы и минусы
- Как стать контент-менеджером
Чем занимается контент-менеджер
Главная задача такого специалиста – обеспечить качественный и актуальный контент на сайте или другом ресурсе. Это охватывает следующее:
- создание и редактирование контента;
- анализ эффективности контента и взаимодействия аудитории, чтобы определить, какой контент обеспечивает лидогенерацию;
- редактирование медиаконтента (фото, видео и т.п.);
- ведение страниц в соцсетях.
Однако некоторые задачи полностью или частично контент-менеджер может делегировать другим специалистам. К примеру, именно соцсетями может заниматься SMM-специалист.
Какая зарплата у контент-менеджера
В среднем контент-менеджер зарабатывает около 16 тыс грн в месяц. Но зарплата зависит от ряда факторов, в частности, опыта и компании, где работает специалист.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Начинающие могут рассчитывать на доход около 10 тыс грн. Если повышать квалификацию, зарплата контент-менеджера может возрасти и до 60 тыс грн. Обычно когда работодатели предлагают зарплату выше средней, то отмечают, что готовы рассматривать кандидатов только с высоким уровнем английского.
Какие навыки нужны
Задачи контент-менеджера отличаются в зависимости от поставленных целей и компетенции специалиста. Специалист уровня Senior может отвечать за целые проекты, в то время как Junior будет выполнять только работу с текстом. Однако некоторые навыки неотъемлемы в работе контент-менеджера.
Soft Skill
- ответственность;
- коммуникабельность;
- стрессоустойчивость;
- умение быстро осваивать новые программы.
Hard Skills
- базовые знания HTML;
- работа с видео и фоторедакторами;
- уверенное владение Word, Excel и Google Docs;
- знание основ маркетинга и SEO оптимизации.
Работа контент-менеджером – плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Свободный график работы
|Стрессовые ситуации
|Возможность развиваться в разных направлениях
|Высокий уровень ответственности
|Разнообразные и интересные задачи
|Риск выгорания
|Творческие задачи
Востребованность профессии контент-менеджера
Каждый сайт в сети так или иначе имеет контент-менеджера. Работа таких специалистов отличается в зависимости от тематики сайта. К примеру, в СМИ контент-менеджер чаще работает в отделе маркетинга или SEO.
Потому востребованность работы контент-менеджера не вызывает сомнений и будет расти по мере развития бизнеса в сети.
Как стать контент-менеджером
Отдельной специализации "Контент-менеджер" в учебных заведениях нет. Это еще одно преимущество этой профессии – стать контент-менеджером может каждый, кто имеет желание. Профессию могут освоить как специалисты из приближенных сфер, так и талантливые и креативные, которые ищут именно такую работу.
Где учиться
Если говорить о высшем образовании, то профильными специализациями для контент-менеджера считают журналистику и филологию. Однако специалисты других отраслей могут удачно работать с контентом по своей тематике. Например, врачи могут писать о медицине, а инженеры – о промышленности.
Базовые знания, необходимые для входа в профессию, можно получить на курсах "контент-менеджера". Там студентов научат основам SEO оптимизации, дизайна и другим базовым навыкам.
Как построить карьеру контент-менеджера
- Выберите для себя сферу, в которой планируете генерировать контент, и узнайте о ней больше.
- Освойте базовые Hard Skills, которыми должен обладать контент-менеджер.
- Пройдите курсы контент менеджера или создайте собственное портфолио для первой подачи заявки на предложение.