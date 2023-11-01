Контент-менеджер создает и редактирует тексты, добавляет иллюстрации, оптимизирует SEO, занимается аналитикой, запускает рекламу и ведет соцсети, обеспечивая качественный контент на веб-ресурсе.

Чем занимается контент-менеджер

Главная задача такого специалиста – обеспечить качественный и актуальный контент на сайте или другом ресурсе. Это охватывает следующее:

создание и редактирование контента ;

анализ эффективности контента и взаимодействия аудитории, чтобы определить, какой контент обеспечивает лидогенерацию;

редактирование медиаконтента (фото, видео и т.п.);

ведение страниц в соцсетях.

Однако некоторые задачи полностью или частично контент-менеджер может делегировать другим специалистам. К примеру, именно соцсетями может заниматься SMM-специалист.

Какая зарплата у контент-менеджера

В среднем контент-менеджер зарабатывает около 16 тыс грн в месяц. Но зарплата зависит от ряда факторов, в частности, опыта и компании, где работает специалист.

Начинающие могут рассчитывать на доход около 10 тыс грн. Если повышать квалификацию, зарплата контент-менеджера может возрасти и до 60 тыс грн. Обычно когда работодатели предлагают зарплату выше средней, то отмечают, что готовы рассматривать кандидатов только с высоким уровнем английского.

Какие навыки нужны

Задачи контент-менеджера отличаются в зависимости от поставленных целей и компетенции специалиста. Специалист уровня Senior может отвечать за целые проекты, в то время как Junior будет выполнять только работу с текстом . Однако некоторые навыки неотъемлемы в работе контент-менеджера.

Soft Skill

ответственность;

коммуникабельность;

стрессоустойчивость;

умение быстро осваивать новые программы.

Hard Skills

базовые знания HTML;

работа с видео и фоторедакторами;

уверенное владение Word, Excel и Google Docs;

знание основ маркетинга и SEO оптимизации.

Работа контент-менеджером – плюсы и минусы

Плюсы Минусы Свободный график работы Стрессовые ситуации Возможность развиваться в разных направлениях Высокий уровень ответственности Разнообразные и интересные задачи Риск выгорания Творческие задачи

Востребованность профессии контент-менеджера

Каждый сайт в сети так или иначе имеет контент-менеджера. Работа таких специалистов отличается в зависимости от тематики сайта. К примеру, в СМИ контент-менеджер чаще работает в отделе маркетинга или SEO .

Потому востребованность работы контент-менеджера не вызывает сомнений и будет расти по мере развития бизнеса в сети.

Как стать контент-менеджером

Отдельной специализации "Контент-менеджер" в учебных заведениях нет. Это еще одно преимущество этой профессии – стать контент-менеджером может каждый, кто имеет желание. Профессию могут освоить как специалисты из приближенных сфер, так и талантливые и креативные, которые ищут именно такую работу.

Где учиться

Если говорить о высшем образовании, то профильными специализациями для контент-менеджера считают журналистику и филологию. Однако специалисты других отраслей могут удачно работать с контентом по своей тематике. Например, врачи могут писать о медицине, а инженеры – о промышленности.

Базовые знания, необходимые для входа в профессию, можно получить на курсах "контент-менеджера". Там студентов научат основам SEO оптимизации, дизайна и другим базовым навыкам.

Как построить карьеру контент-менеджера