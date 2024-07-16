Забота, поддержка и адаптация к гражданской жизни: ветеранские программы крупного бизнеса

Ветераны войны постепенно возвращаются с фронта в гражданскую жизнь. Процесс адаптации требует больших усилий, ведь ветеранам нужна юридическая и психологическая поддержка, медицинская реабилитация, переквалификация, обучение и другие программы, чтобы обеспечить ветеранам и ветеранкам достойную жизнь в гражданской среде. Delo.ua рассказывает, какие ветеранские программы внедряет большой бизнес для адаптации ветеранов в гражданской жизни, в спецпроекте "Моя безбарьерность", созданном при поддержке Ощадбанка и сообщества "Бизнес без барьеров" — компаний, объединенных вокруг инициативы первой леди Елены Зеленской "Без барьеров".

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Метинвест создает ветеранскую экосистему

В 2023 году Метинвест начал внедрять комплексную экосистему для поддержки ветеранов на всех этапах их возвращения в гражданскую жизнь и профессиональную деятельность. Эта инициатива стала ответом на большое количество мобилизованных работников предприятий в ВСУ. Так, в 2014 году было мобилизовано 1% сотрудников Метинвеста в армию, а с начала полномасштабной войны эта цифра выросла до более 9 тысяч человек, а это каждый шестой работник компании.

Сейчас почти 1000 сотрудников компании, включая ветеранов АТО, вернулись на работу после фронта, поэтому основным приоритетом Метинвеста является интеграция как можно большего числа бывших военных в рабочий процесс.

Ветеранская экосистема компании Метинвест основывается на принципах, когда руководители всех звеньев отвечают за работу с ветеранами, ведь сотрудники, которые были участниками боевых действий, являются ключевыми работниками компании с опытом и навыками, необходимыми для стабильной работы предприятия. Даже если некоторые из них потеряли часть навыков или не могут выполнять свои предыдущие обязанности по медицинским показателям, компания стремится сохранить их кадровый потенциал. Кроме того, у всех сотрудников есть равные возможности, поэтому система оплаты труда, вознаграждения и оценивания остается единой для всех.

В Метинвесте работа с ветеранами интегрирована на системном уровне, дополняя бизнес-процессы программами, отвечающими потребностям во время войны и остающимися актуальными после ее завершения. Важно также объединение коллектива путем чествования ветеранов, ведь в компании стараются не разделять людей.

Для определения потребностей сотрудников после демобилизации Метинвест опросил более 400 ветеранов и разработал программы поддержки. Они включают в себя психологическую реабилитацию, медицинские осмотры, юридические консультации, оплату лечения и протезирование для раненых, а также финансовую поддержку семей погибших. Компания уже выплатила $6,2 млн пособия.

Результаты опроса показали, что более 50% ветеранов хотят обучение или переквалификацию, поэтому Метинвест предлагает профессиональную адаптацию и высшее образование в Метинвесте Политехника с оплатой обучения. Также для ветеранов с инвалидностью доступны вакансии с необходимой инфраструктурой и надомной работой. Сейчас открыто более 4 000 вакансий в разных специальностях, с возможностью овладеть новой профессией за 3-6 месяцев.

Метинвест обучает коллективы и руководителей интеграции ветеранов и предотвращению конфликтов, обеспечивая равные возможности для всех сотрудников. Компания создает условия для адаптации ветеранов, используя международный опыт и собственные практики.

“Мы продолжаем развивать реинтеграцию ветеранов в гражданскую жизнь, которая стала неотъемлемой частью наших ценностей и стратегии. Инициативы уже интегрированы в операционный процесс и работают автоматически. В ближайшее время на предприятиях проведут курс по оказанию первой психологической помощи. Также мы поддерживаем социальную адаптацию ветеранов, планируя создать объединение и пространство для них", – рассказали представители Метинвеста.

Продукты и программы для ветеранов от Ощадбанка

Ощадбанк поддерживает мобилизованных и демобилизованных работников с 2014 года. С начала полномасштабного вторжения 475 сотрудников Ощада, из них 51 женщина, мобилизованы в ряды ВСУ. Большинство из них до сих пор на фронте, а 84 уже демобилизованы. Рабочие места за мобилизованными коллегами сохраняются, им выплачивается ежемесячное материальное пособие: один оклад ко Дню защитников Украины, 75 тыс. грн при мобилизации, и до 300 тыс. грн — при ранении.

Ощадбанк ждет возвращения героев и создает условия для их адаптации и социализации, включая психологическую помощь и реабилитацию. Так, программа "Без барьеров" направлена на быстрое восстановление и психологическую поддержку ветеранов и ветеранок, помогая им вернуться к полноценной жизни. В частности, программа включает 5 направлений:

Медицинский. Расширена медицинская страховка с ежегодным оздоровлением в санатории, реабилитация и протезирование.

Расширена медицинская страховка с ежегодным оздоровлением в санатории, реабилитация и протезирование. Психологический. Индивидуальные консультации с психотерапевтами для ветеранов и их семей. Специальные тренинги для руководителей.

Индивидуальные консультации с психотерапевтами для ветеранов и их семей. Специальные тренинги для руководителей. Социальный. Обустройство безбарьерных рабочих мест, переквалификация, гибкий график и дополнительный оплачиваемый отпуск до 10 дней.

Обустройство безбарьерных рабочих мест, переквалификация, гибкий график и дополнительный оплачиваемый отпуск до 10 дней. Юридическое. Консультации юристов по всем вопросам ветеранов.

Консультации юристов по всем вопросам ветеранов. Учебный. Информационная поддержка новшеств в законодательстве и налогов, курсы по переквалификации.

В июле 2023 года состоялся пилотный тренинг для руководителей при поддержке пространства "Veteran Hub", в рамках которого удалось научить коммуницировать во время конфликтов и работать с эмоциональными триггерами. Людям, обладающим опытом боевых действий, нужен особый подход, и в том числе для их адаптации в Ощаде появился психолог.

В начале года в Овруче Житомирской области открылся мобильный реабилитационный модуль для бесплатной психосоциальной и физической реабилитации пострадавших от российского вторжения. Команда модуля включает в себя кейс-менеджера, психолога, физического терапевта, логопеда и представителей партнерских организаций. Они помогают с реабилитацией, протезированием, восстановлением речи, оказывают психологическую поддержку, юридическое сопровождение и консультации по обучению и трудоустройству. Модули интегрируются в местную систему здравоохранения.

Проект реализован в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" – инициативы первой леди Елены Зеленской – Благотворительным фондом "Майнди", Координационным центром по психическому здоровью Кабинета Министров Украины, ОО "Безбарьерность", Житомирским ОВА, Овручским городским советом, участниками сообщества "Бизнес без барьеров" – Visa и Сбербанком. Это первый объект франшизы от МФ "Майнди" для создания сети реабилитационных модулей в малых городах Украины.

Ощад является активным участником программы помощи государству в реализации направления работы, направленной на поддержание ветеранского предпринимательства. Получить грант может ветеран (участник боевых действий или человек с инвалидностью в результате войны) или второй/друг из супругов ветерана. С начала программы Ощадбанк предоставил более 600 таких грантов на сумму более 280 млн. грн.

Кроме того, с апреля текущего года Ощад первым среди банков положил начало специальной кредитной программе для ветеранов под названием "Бизнес 4.5.0". Ее участниками могут стать участники боевых действий, члены их семей и предприятия, где не менее 30% сотрудников являются ветеранами. Программа предусматривает льготное кредитование до 5 млн. грн. на собственное дело, покупку франшизы в кредит, обслуживание банковского счета без комиссии, обучения и консультации. Кредит можно использовать для приобретения основных средств, ремонта помещений и пополнения оборотного капитала. Первым заемщиком по этой программе стал бывший военнослужащий ВСУ, после демобилизации возобновивший бизнес грузовых перевозок, имеющий 6 грузовых автомобилей и трудоустраивающий 6 работников.

"Такая поддержка ветеранского бизнеса является ключевым направлением помощи Ощадбанка в реинтеграции вернувшихся к гражданской жизни защитников и защитниц Украины и стремящихся развивать собственный бизнес. Мы предлагаем инструменты для привлечения их в бизнес-отрасль, где они могут раскрыть и реализовать свой потенциал, а также обеспечить себе экономическую независимость и право на достойный труд", — комментирует Наталья Буткова-Витвицкая, член правления Ощадбанка, ответственная за ММСБ

Составляющие программы Ощадбанка "Моя безбарьерность". Инфографика: Delo.ua

В ДТЭК ветераноориентированность является одной из ключевых ценностей

ДТЭК много лет поддерживает ветеранов и военных, а с начала полномасштабной войны расширил свои программы. С 2014 года компания сохраняла рабочие места за ветеранами, специалисты оказывали психологическую помощь, а после 2022 года ветераноориентированность стала одной из ключевых ценностей, говорит советница генерального директора ДТЭК Наталья Абрамова.

Более 5 тыс. работников ДТЭК защищают страну, в том числе на угольных предприятиях. А в ДТЭК Энерго работают 379 ветеранов. Для усиления программ поддержки компания привлекает экспертизу ветеранских организаций, таких как "Veteran Hub", и военных психологов, а также проводит обучение линейных руководителей по вопросам общения с ветеранами.

Программа поддержки защитников, ветеранов и их родных включает в себя:

Денежные сертификаты на 35 тыс. грн. для амуниции при первой мобилизации.

Ежемесячная финансовая помощь семьям во время службы.

Поддержку волонтерских инициатив: изготовление мотоциклов, маскировочных сеток, окопных свечей и т.д.

Медицинское страхование и дополнительные выплаты по лечению.

Программа "Тепло для защитников", в рамках которой компания обеспечивает углем военных в осенне-зимний период.

По возвращении из службы ветераны могут получить отпуск, семейную путевку в санаторий, сотрудничать с психологом и участвовать в программе реабилитационного плавания. Также внедрена программа "Ветеран+" с расширенным медицинским страхованием, включающая в себя дополнительные услуги, и ею воспользовались уже более 265 ветеранов.

ДТЭК также поддерживает социализацию военных и их родных через тематические активности в общинах и развитие ветеранских коммьюнити. Кроме того, ДТЭК создает сеть помощников защитников на предприятиях, планирует расширить юридическую поддержку ветеранов и развивать спортивную реабилитацию. Также анализируется доступность рабочих мест для комфорта ветеранов с инвалидностью.

Отдельная команда опеки ветеранами в Fozzy Group

В Fozzy Group работу с ветеранами войны начали десять лет назад, когда Россия вторглась в Украину. В 2015 году в ритейлер начали возвращаться первые участники боевых действий на Донбассе — украинские ветераны АТО. Они не хотели отделения среди других работников, поэтому в компании сосредоточились на их поддержке и адаптации.

“Мы признали ценность их навыков, таких как лидерство, адаптивность, быстрое решение проблем, и часто предпочитали при найме. Этой стратегии придерживаемся и сейчас. Мы поддерживаем мобилизованных работников и сохраняем с ними тесную связь", – рассказали в компании.

У Fozzy Group более 2700 мобилизованных работников и более 100 ветеранов, вернувшихся к работе. Уже с 2023 года действует отдельная команда для поддержки мобилизованных работников и ветеранов по следующим направлениям:

Физическое здоровье: материальная помощь для лечения, медицинское страхование, скидки и компенсации на спортзалы.

материальная помощь для лечения, медицинское страхование, скидки и компенсации на спортзалы. Ментальное здоровье и отдых: бесплатная психологическая поддержка, отпуск после службы, программы отдыха и эмоционального обновления.

бесплатная психологическая поддержка, отпуск после службы, программы отдыха и эмоционального обновления. Юридическая поддержка: сотрудничество с организациями для бесплатной юридической поддержки, разъяснение новых законодательных изменений.

сотрудничество с организациями для бесплатной юридической поддержки, разъяснение новых законодательных изменений. Обучение команд: интерактивные курсы, вебинары, видео и гайды для руководителей и HR.

интерактивные курсы, вебинары, видео и гайды для руководителей и HR. Волонтерство: организация волонтерских мероприятий и собрание донатов для работников в рядах ВСУ.

организация волонтерских мероприятий и собрание донатов для работников в рядах ВСУ. Дружественная политика: сотрудничество с профильными организациями, отличие "Дружественные к ветеранам" от "Veteran Hub" за улучшение адаптации ветеранов.

Чтобы узнать о потребностях ветеранов и мобилизованных работников, компания проводит глубинные интервью, в том числе с руководителями. Результаты интервью показывают, что мобилизованные работники, ветераны и их родные ощущают заботу и поддержку от компании, что подтверждает растущий показатель eNPS и положительные отзывы.

В настоящее время Fozzy Group настраивает процесс обучения работников работе с ветеранами, развивает поддержку физического и ментального здоровья ветеранов, адаптацию рабочих мест. В планах запуск отдельного портала памяти павших военных, чтобы их память жила с украинцами. Также планируется улучшение поддержки семей ветеранов и ветеранок в соответствии с их потребностями.