На HR Wisdom Summit 2024 понад 30 HR-лідерів поділилися головними інсайтами українського ринку праці

17 липня HR Wisdom Summit об’єднав понад 300 учасників — HR-фахівців, власників компаній та топменеджерів — для інтенсивного навчання та нетворкінгу. Місцем проведення стала DTEK Academy у Києві. Як вирішувати актуальні виклики вітчизняного ринку праці та перетворити робоче середовище на місце сили, розповіли понад 30 спікерів — представників великих компаній.

Саміт провела Юлія Сеник — ведуча «Фактів» на каналі ICTV та національного марафону «Єдині новини».

Відкрила подію Дарія Марчак — перша заступниця міністра соціальної політики, яка розповіла, де брати людей для закриття вакансій тут і зараз і як цьому посприяє побудова інклюзивного робочого середовища.

Кейсами DTEK в еволюції бізнесу індустрії 5.0 поділилися Олександр Кучеренко, директор DTEK B.V., член наглядової ради Academy DTEK, та Тетяна Шерман, керівниця з маркетингу та комунікацій Academy DTEK. Вони назвали головні принципи індустрії 5.0 (людиноцентричність, сталий розвиток виробництва, інтеграція передових технологій, гнучкість і адаптивність, безперервне навчання та розвиток), а також навели приклади, як DTEK реалізує кожен із них.

Роль роботодавця в адаптації, реінтеграції та соціалізації ветеранів на панельній дискусії обговорили: Олег Давиденко, директор з корпоративних комунікацій Групи «Метінвест», Віктор Марченко, директор з персоналу Райффайзен Банку, Світлана Мозгова, директорка по роботі з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій «Астарта-Київ», Антон Семенов, засновник волонтерського проєкту «Як ти, брате?», та Поліна Карєліна, директорка з управління персоналом Nestlé в Україні та Молдові. Модерувала дискусію Оксана Олійник, директорка з управління персоналом та розвитку організації «Київстар».

За даними аналітики OLX, 67% роботодавців стикнулися з кадровою кризою. Можливими сценаріями розвитку ринку праці та як роботодавцям долати виклики, поділилася Марія Абдулліна, керівниця платформи з працевлаштування «OLX Робота». Як EVA запустила новий формат EVA Beauty та як змінилися підходи у роботі з командою, розповіла Інна Печериця, HRD ТОВ «РУШ» (Лінія магазинів EVA та EVA.UA).

Методами підтримки ментального здоров’я команди на панельній дискусії поділилися: Олександра Комар, директорка з персоналу Shell, Анна Метельська, співзасновниця та консультантка з психічного здоровʼя для організацій Mental Health for Business, Вюсал Талибов, HRD Foundation Coffee Roasters, Лілія Дубас, директорка з персоналу «Тева в Україні», Ольга Дрига, керівниця із залученості персоналу «Філіп Морріс в Україні». Модераторка — Марина Діденко, PhD у галузі психології, експертка «ТОЧКА ТУРБОТИ».

Як роботодавці можуть співпрацювати з навчальними закладами для професійної підготовки кадрів, розповіла Ліна Жигінас, СЕО мережі приватних освітніх закладів КМДШ ВСЕСВІТ.

Прикладами співпраці вишів та бізнесу на панельній дискусії поділилися: Юлія Тітуренко, HRD банку «Південний», Наталія Бабич, начальниця управління з рекрутингу та розвитку бренда роботодавця Ukrnafta, Катерина Залозних, директорка з персоналу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Євгенія Кузьминська, HRD OKKO. Модерувала Оксана Рудюк, PR-директорка American University Kyiv.

Як цифровізувати кадри у фармацевтичній компанії, на прикладі групи компаній «ЮРіЯ-ФАРМ» поділилися Антон Скоков, керівник цифрових сервісів для бізнесу «Вчасно», та Анастасія Обертюх, менеджер з розвитку HR-проєктів групи компаній «ЮРіЯ-ФАРМ». Як Meest China долає втрати у команді, розповіла Ганна Нетребська, акціонерка компанії.

Про досвід Starlight Media у формуванні корпоративної культури, дружньої до ветеранів та ветеранок, учасники дізналися від Наталії Волнянської, директорки з управління персоналом медіакомпанії. Як AB InBev Efes Ukraine релокує співробітників із зони бойових дій, розповіла Мар’яна Кошарновська, старший менеджер з персоналу компанії.

Досвідом ПриватБанку у побудові людиноцентричної культури поділився Роман Борисенко, керівник дирекції з HR та корпоративного управління ПриватБанку. Наталія Теряхіна, HR директор Kernel, навела приклади кейсів Kernel щодо корпоративного волонтерства та як компанія створює підтримувальне середовище для військових на реабілітації.

Як будувати сталий бізнес в умовах невизначеності, на панельній дискусії обговорили: Ірина Романенко, директорка департаменту по роботі з персоналом «Контінентал Фармерз Груп», Марія Стеценко, директорка департаменту підтримки людей і організаційної культури «Кока‑Кола Беверіджиз Україна Лімітед», Катерина Цибур, HRD NOVUS, Аліна Смишляк-Борода, директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech, та Олена Семич, директорка з управління персоналом Групи ДТЕК. Модерувала Тетяна Сахарук, генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні, голова Ради мереж у Східній Європі та Центральній Азії.

Протягом усього дня HR Wisdom Summit тривало нагородження переможців рейтингу «Найкращі роботодавці України 2024» за версією журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».

Організатори, бізнес/медіа бюро Ekonomika+, онлайн-видання Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших», дякують партнерам саміту: генеральному партнеру OLX, головним партнерам Райффайзен Банку, страховій компанії ІНГО та «АрселорМіттал Кривий Ріг», генеральному інформаційному партнеру ICTV2, партнеру, що приймає DTEK Academy, квітковому партнеру Украфлора, кавовому партнеру Foundation Coffee Roasters, водному партнеру «Моршинська», смачним партнерам Lantmännen АХА, «Київхліб» та Tarta, солодкому партнеру Finest, продуктовому партнеру «Кока‑Кола Беверіджиз Україна Лімітед» та алкогольному партнеру Jack Daniel's.

А також медіапартнерам: телеканалам ICTV, «Київ», «Ми — Україна», «Ми — Україна+», «Еспресо.TV». Радіостанціям «Бізнес-радіо», «Радіо Шлягер», DJ FM, Power FM. Онлайн-ресурсам «ЛІГА:ЗАКОН», «Главком», «Ділова столиця», ua news, «44.ua», Postfactum, «Перший бізнесовий», True UA, HiTech Expert, «Логіст FM», Marketer.ua, «Економіст», ХSPORT, Cases, HR Liga, «Охорона праці і пожежна безпека», платформі «Людина Диво Світ», Європейській Бізнес Асоціації, компаніям «Мегаполіс», Infovision, bcmedia та Hurma.