На HR Wisdom Summit 2024 более 30 HR-лидеров поделились главными инсайтами украинского рынка труда

17 июля HR Wisdom Summit объединил более 300 участников – HR-специалистов, владельцев компаний и топ-менеджеров – для интенсивного обучения и нетворкинга. Местом проведения стала DTEK Academy в Киеве. Как решать актуальные вызовы отечественного рынка труда и превратить рабочую среду в место силы, рассказали более 30 спикеров — представителей крупных компаний.

Саммит провела Юлия Сеник – ведущая «Фактов» на канале ICTV и национального марафона «Единые новости».

Открыла событие Дарья Марчак — первая замминистра социальной политики, которая рассказала, где брать людей для закрытия вакансий здесь и сейчас и как этому поспособствует построение инклюзивной рабочей среды.

Кейсами DTEK в эволюции бизнеса индустрии 5.0 поделились Александр Кучеренко , директор DTEK BV, член наблюдательного совета Academy DTEK, и Татьяна Шерман , руководитель по маркетингу и коммуникациям Academy DTEK. Они назвали главные принципы индустрии 5.0 (человекоцентричность, устойчивое развитие производства, интеграция передовых технологий, гибкость и адаптивность, непрерывное обучение и развитие), а также привели примеры того, как DTEK реализует каждый из них.

Роль работодателя в адаптации, реинтеграции и социализации ветеранов на панельной дискуссии обсудили: Олег Давыденко , директор по корпоративным коммуникациям Группы «Метинвест», Виктор Марченко , директор по персоналу Райффайзен Банка, Светлана Мозговая , директор по работе с персоналом, корпоративного партнера -Киев», Антон Семенов , основатель волонтерского проекта «Как ты, брат?», и Полина Карелина , директор по управлению персоналом Nestlé в Украине и Молдове. Модерировала дискуссию Оксана Олейник , директор по управлению персоналом и развитию организации «Киевстар».

По данным аналитики OLX, 67% работодателей столкнулись с кадровым кризисом. Возможными сценариями развития рынка труда и как работодателям преодолевать вызовы, поделилась Мария Абдуллина , руководитель платформы по трудоустройству «OLX Работа». Как EVA запустила новый формат EVA Beauty и как изменились подходы в работе с командой, рассказала Инна Печерица , HRD ООО «РУШ» (Линия магазинов EVA и EVA.UA).

Методами поддержки ментального здоровья команды на панельной дискуссии поделились: Александра Комар , директор по персоналу Shell, Анна Метельская , соучредительница и консультант по психическому здоровью для организаций Mental Health for Business, Вюсал Талибов , HRD Foundation Coffee Roasters, Лилия Дубас , директор «Тева в Украине», Ольга Дрига , руководительница по привлечению персонала «Филипп Моррис в Украине». Модератор — Марина Диденко , PhD в области психологии, эксперт «ТОЧКА ЗАБОТЫ».

Как работодатели могут сотрудничать с учебными заведениями для профессиональной подготовки кадров, рассказала Лина Жигинас , СЕО сети частных образовательных учреждений КМДШ ВСЕЛЕННАЯ.

Примерами сотрудничества вузов и бизнеса на панельной дискуссии поделились: Юлия Титуренко , HRD банка «Південний», Наталья Бабич , начальница управления по рекрутингу и развитию бренда работодателя Ukrnafta, Екатерина Залозных , директор по персоналу ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог . Модерировала Оксана Рудюк , PR-директор American University Kyiv.

Как цифровизировать кадры в фармацевтической компании, на примере группы компаний «ЮРИ-ФАРМ» поделились Антон Скоков , руководитель цифровых сервисов для бизнеса «Вовремя», и Анастасия Обертюх , менеджер по развитию HR-проектов группы компаний «ЮРИ-ФАРМ». Как Meest China преодолевает потери в команде, рассказала Анна Нетребская , акционер компании.

Об опыте Starlight Media в формировании корпоративной культуры, дружественной к ветеранам и ветеранкам, участники узнали от Натальи Волнянской , директора по управлению персоналом медиакомпании. Как AB InBev Efes Ukraine релокует сотрудников из зоны боевых действий, рассказала Марьяна Кошарновская , старший менеджер по персоналу компании.

Опытом ПриватБанка в построении человекоцентрической культуры поделился Роман Борисенко , руководитель дирекции по HR и корпоративному управлению ПриватБанка. Наталья Теряхина , HR директор Kernel, привела примеры кейсов Kernel по корпоративному волонтерству и как компания создает поддерживающую среду для военных на реабилитации.

Как строить устойчивый бизнес в условиях неопределенности, на панельной дискуссии обсудили: Ирина Романенко , директор департамента по работе с персоналом «Континентал Фармерз Групп», Мария Стеценко, директор департамента поддержки людей и организационной культуры «Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед», Екатерина Цыбур, HRD NOVUS, Алина Смышляк-Борода, директор по управлению репутацией и КСО Kormotech, и Елена Семич, директор по управлению персоналом Группы ДТЭК. Модерировала Татьяна Сахарук, генеральный директор Глобального договора ООН в Украине, председатель Совета сетей в Восточной Европе и Центральной Азии.

В течение всего дня HR Wisdom Summit продолжалось награждение победителей рейтинга «Лучшие работодатели Украины 2024» по версии журнала «ТОП-100. Рейтинги самых больших».

Организаторы, бизнес/медиа бюро Ekonomika+, онлайн-издание Delo.ua и журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших», благодарят партнеров саммита: генеральному партнеру OLX, главным партнерам Райффайзен Банка, страховой компании ИНГО и «АрселорМиттал Кривой Рог», генеральному информационному партнеру ICTV2, партнеру, принимающему DTEK Academy, цветочному партнеру Украфлора, кофейному партнеру партнеру «Моршинска», вкусным партнерам Lantmännen АХА, «Киевхлеб» и Tarta, сладкому партнеру Finest, продуктовому партнеру «Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед» и алкогольному партнеру Jack Daniel's.

А также медиапартнерам: телеканалам ICTV, "Киев", "Мы — Украина", "Мы — Украина +", "Эспрессо.TV". Радиостанциям "Бизнес-радио", "Радио Шлягер", DJ FM, Power FM. Онлайн-ресурсам «ЛИГА:ЗАКОН», «Главком», «Деловая столица», 44.ua», Postfactum, «Первый бизнес», True UA, HiTech Expert, «Логист FM», Marketer.ua, «Экономист», ХSPORT, Cases, HR Liga, «Охрана труда и пожарная безопасность», платформе « Человек Чудо Мир», Европейской Бизнес Ассоциации, компаниям «Мегаполис», Infovision, bcmedia и Hurma.