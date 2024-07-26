Знайти нове покликання. Чому «Метінвест» інвестує у розвиток ветеранів

У сучасних реаліях глобалізація та взаємозалежність ринків досягли значних висот, але повномасштабна війна в Україні стала справжнім викликом. Перед компаніями постали питання, які впливають на всі аспекти діяльності, зокрема на порушення ланцюгів збуту, втрату ринків збуту, дефіцит ресурсів та, найголовніше, дефіцит кадрового ресурсу та безпеку співробітників.

Людський чинник став основоположним. Пул проблем, з яким сьогодні мають справу HR-підрозділи, — це нівелювання ризиків життя та безпеки працівників, евакуація та релокація, мобілізація та соціальне забезпечення тих, хто захищає незалежність України.

Після втрати Маріупольського меткомбінату й «Азовсталі» та призупинення роботи Авдіївського коксохімічного заводу група Група «Метінвест» перебудувала бізнес-процеси. Підприємства компанії в Італії, Великій Британії та США, що раніше працювали як ланки вертикальної інтеграції Групи, почали функціонувати самостійно. Європейські активи тепер закуповують напівфабрикати у місцевих постачальників, а підприємства у США переорієнтували продаж на внутрішній ринок та на експорт.

Один із викликів — безпека. Деякі підприємства «Метінвесту» розташовані поблизу лінії фронту. Компанія робить все, щоб убезпечити працівників: підготувала бомбосховища, персональний бронезахист для тих, хто не може залишити виробництво під час тривог, організувала навчання з такмеду.

Підтримка сталевих людей

До початку великої війни у Групі «Метінвест» працювало 110 тис. людей, тепер їх 60 тис. Навіть з урахуванням зменшення навантаження на компанію кадровий дефіцит значно відчутний. Серед його причин трудова міграція, мобілізація, виїзд людей до безпечніших регіонів та за кордон.

Найчутливіша тема — це мобілізація. Нині країну захищають приблизно 8000 працівників, а до роботи вже стали майже 1000 ветеранів війни, серед яких як ветерани АТО так і повномасштабної війни.

Базово за всіма мобілізованими співробітниками зберігаються робочі місця. Компанія забезпечує працівників за запитом бронежилетами, касками та іншим устаткуванням, яке допомагає долати ворога. Але у «Метінвесті» пішли далі та розробили комплексні програми підтримання ветеранів. Усі бізнес-процеси послідовно адаптуються до повернення як колишніх працівників компанії, так і найманих на ринку праці ветеранів.

«Нашу роботу з ветеранами будуємо на принципах відповідальності, системності та внутрішньої справедливості. Зокрема, компанія прагне застосувати єдиний підхід до систем мотивації для всіх працівників, щоб об’єднати, а не розмежовувати колективи», — розповідає Тетяна Петрук, директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи «Метінвест».

Професійний розвиток ветеранів

Окрім соціальної підтримки, у «Метінвесті» зосередились на професійному розвитку ветеранів. У компанії провели опитування серед цільової групи, більш ніж 50% внутрішніх респондентів забажали пройти навчання чи перекваліфікацію. Компанія також надає можливість пройти безплатне перенавчання ветеранам, які з певних причин не можуть повернутися на попередню посаду. Перекваліфікацію можна пройти майже за всіма робітничими професіями, а підготовку 85% спеціальностей проводять безпосередньо на виробництві. Крім того, ветеранам пропонують пільгові умови для вступу до першого недержавного університету «Метінвест Політехніка». Крім того в Метінвест діє програма професійної адаптації колишніх військових, для поновлення професійних знань та навичок існує програма наставництва.

Також у «Метінвесті» запровадили програми підготовки керівників та колективів до повернення ветеранів. Колективи навчають, як приймати ветеранів, а керівників — як передбачити конфлікти у колективі. Також для керівників усіх рівнів запроваджена програма навчання «Підтримуюче лідерство». А 23 тис. співробітників компанії пройшли навчан ня по темі взаємодії з ветеранами. Навчання колективів доповнюється вебінарами та відеолекціями, до яких запрошуються і родини військових. «Метінвест» переймає досвід США та Ізраїлю роботи з ветеранами, а також впроваджує власні практики.

Ще один важливий напрям роботи — залучення та найм зовнішніх ветеранів, які демобілізувались.

«Ми готові працевлаштувати тисячі ветеранів з ринку праці. У «Метінвесті» відкрито 4 тис. вакансій за інженерно-технічними спеціальностями. Опанувати нову професію можна за 3-6 місяців і більше, залежно від бажаної кваліфікації», — ділиться досвідом Тетяна Петрук.

Реабілітація та психологічна підтримка

Реабілітація ветеранів — найголовніше питання для тих, хто повертається у мирне життя. Ті, хто пройшов бойові дії, мають травми, які потребують довготривалого та вартісного лікування. Психологічні травми, посттравматичні стресові розлади, депресія потребують комплексного підходу психологів, терапевтів, що оперують сучасними методами психологічної підтримки.

Комплексний підхід у фізичній та психологічній реабілітації допомагає відновитися та адаптуватися до активного життя у суспільстві.

Саме тому у «Метінвесті» зосередились на цьому напрямі. Понад 100 осіб, що потребували протезування, взяли участь у спільній програмі «Метінвесту» та Protez Hub. У жовтні 2023 року компанія стала одним з організаторів проведення понад 30 реконструктивних операцій на обличчі та шиї для поранених на війні захисників. Серед прооперованих — двоє мобілізованих до ЗСУ співробітників «Метінвесту» та четверо військових із регіонів присутності компанії — Запоріжжя, Дніпропетровщини та Донеччини. Для усіх постраждалих операції були безкоштовними.

Для психологічної реабілітації «Метінвест» розробив партнерську програму з центром психологічної допомоги, який залучив до свого штату професійних військових психологів і працює з сім’ями ветеранів або військовослужбовців. А від березня 2022 року сервісом психологічної підтримки «Метінвест — разом!» мають можливість користуватись співробітники компанії. Загалом провели 5200 індивідуальних та групових консультацій.

Мотиваційна складова

«Головною точкою опори та найпершою цінністю для «Метінвесту» у ці скрутні часи є команда. Саме завдяки людям ми змогли перебудувати бізнес, вистояти та продовжуємо рухатися вперед попри всі кризи», — говорить Тетяна Петрук.

Кожен бізнес визначає для себе стовпи внутрішньої корпоративної політики. Для «Метінвесту» це взаємопідтримка. Співробітники знають, що можуть розраховувати на компанію, так само як і компанія, спираючись на сталевих людей, може продовжувати працювати.

«Метінвест» розробив низку інструментів для утримання персоналу. Це одна з найкращих у галузі систем мотиваціїдля співробітників. Торік у компанії запровадили додаткову премію за командну роботу, й працівники виробництв змогли підвищити свій дохід на 15%.

«Метінвест» підтримує внутрішнє просування та переміщення між підприємствами, даючи можливість співробітникам реалізувати свій потенціал. «Для нас важливо не лише підготувати працівників до сьогоденних завдань, а й забезпечити їхню готовність до майбутніх викликів та можливостей усередині компанії», — говорить Тетяна.