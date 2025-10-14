Порушення в нарахуваннях за комунальні послуги виявили у 93% підприємств: українцям повернуть понад 3 млн грн

За результатами державного нагляду протягом 9 місяців 2025 року виявлено масові порушення з боку підприємств, які надають житлово-комунальні послуги.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

Зазначається, що відомство продовжує системний контроль у сфері житлово-комунальних послуг з метою недопущення незаконного підвищення тарифів.

Які результати

Повідомляється, що Держпродспоживслужба провела 325 позапланових перевірок суб’єктів господарювання у сфері ЖКП, за результатами яких:

у 302 випадках встановлено порушення (це 92,9% від загальної кількості перевірок);

прийнято 198 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 2,5 млн грн;

винесено 210 приписів щодо усунення порушень та приведення тарифів у відповідність до законодавства;

до адміністративної відповідальності притягнуто 62 посадові особи, накладено штрафів на 130,1 тис. грн;

відповідно до приписів та рішень зобов'язано повернути споживачам 3,2 млн грн.

Окремо у відомстві відзначають ситуацію в місті Миколаєві. На підставі численних скарг мешканців міста Держпродспоживслужбою проведено позапланові перевірки одного з надавачів послуг. За результатами проведеної роботи підприємством здійснено перерахунки споживачам на суму понад 50 мільйонів гривень.

У відомстві наголошують, що у разі неправомірного підвищення тарифів на комунальні послуги українці можуть звернутися до територіальних органів Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, що позапланові перевірки у сфері житлово-комунальних послуг були відновлені у квітні 2024 року. Минулого року Держпродспоживслужба здійснила 241 перевірку, за результатами яких застосовано адміністративно-господарські санкції на 3,7 млн грн, а споживачам повернуто 2,5 млн грн. Також було попереджено завищення тарифів на суму 12,7 млн грн у розрахунку на рік. За даними відомства, найчастіше зловживання фіксувалися щодо водопостачання та водовідведення.