Два водоканали оштрафували на понад 11 млн грн: у чому причина

Антимонопольний комітет України визнав дії двох водоканалів порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем та наклав на підприємства штрафи на загальну суму у розмірі понад 11 млн грн.

Зазначається, що підставою для відкриття справ були заяви споживачів про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Регулятор встановив, що один з водоканалів з 1 січня 2024 року встановив необґрунтований розмір плати за абонентське обслуговування для споживачів послуги з централізованого водопостачання та послуги з централізованого водовідведення, у які включено витрати на проведення повірки розподільчих засобів обліку води, що не передбачено чинним законодавством України. Також підприємство встановило однаковий розмір плати за абонентське обслуговування для споживачів послуги з централізованого водопостачання та послуги з централізованого водовідведення.

На думку АМКУ, займаючи монопольне становище, підприємство порушило законодавство про захист економічної конкуренції.

"Такі його дії призводять до ущемлення інтересів споживачів (фізичних осіб та юридичних споживачів), оскільки останні несуть додаткові фінансові витрати, які неправомірно включені у розрахунок плати за абонентське обслуговування", - наголосили в АМКУ.

Натомість інший водоканал до 1 червня 2024 року нараховував споживачам на об’єктах, що відносяться до житлового фонду, плату за послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за тарифами, встановленими для населення, а з 1 червня 2024 року почав нараховувати без врахування категорій цих об’єктів.

Регулятор визнав, що водоканали порушили законодавство про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на регіональних ринках послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Підприємства зобов’язані припинити порушення у строк, визначений АМКУ.

