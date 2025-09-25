АМКУ оштрафовал пять компаний за сговоры на торгах на 12,9 млн грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал пять компаний за сговоры в ходе публичных закупок. Общая сумма штрафов составила 12,9 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АМКУ.

АМКУ вынес решение по сговорам на торгах

Антимонопольный комитет Украины признал пять компаний виновными в заговорах в ходе публичных закупок. Первое решение касается "Адитус имплант медикал", "Сантерс Трейд" и "Медторг сервис", которые исказили результаты открытых торгов на закупку медицинского оборудования для поддержки физиологических функций организма, которое проводило государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

Второе решение касается "Аквариус групп" и "Нидел стрим", которые согласовывали свои действия при закупке бутилированной воды в июне 2023 года. Расследование подтвердило, что компании действовали совместно и координационно, что привело к устранению конкуренции в торгах.

По результатам рассмотрения, "Адитус имплант медикал", "Сантерс Трейд" и "Медторг сервис" получили штрафы на сумму 947 465 грн, а "Аквариус групп" и "Нидел стрим" – на 11 960 625 грн.

Ранее АМКУ оштрафовал ООО "Агрофирма им. Горького" на общую сумму более 2,6 млн грн. Предприятие было привлечено к ответственности за концентрацию без разрешения регулятора и за предоставление недостоверной информации в заявлении о предоставлении разрешения.