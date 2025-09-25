- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
АМКУ выявил нарушение конкурентного законодательства в сфере захоронения: детали
Антимонопольный комитет Украины принял рекомендательные разъяснения по применению законодательства о защите экономической конкуренции органами местного самоуправления, органами административно-хозяйственного управления и контроля, а также хозяйствующими субъектами в сфере предоставления ритуальных услуг.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что основанием для предоставления таких разъяснений явилось постоянное выявление регулятором случаев совершения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в этой сфере.
Какие нарушения обнаружил регулятор
В основном, нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции в сфере захоронения являются:
- злоупотребление монопольным (доминирующим) положением;
- антиконкурентные действия органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля;
- совершение действий, запрещенных Законом Украины "О защите экономической конкуренции": создание условий для совершения нарушений/их легитимация.
Среди наиболее распространенных примеров таких нарушений АМКУ приводит:
- завышение стоимости ритуальных услуг, а также их соответственно утверждение (или неутверждение вообще);
- навязывание дополнительных услуг;
- непринятие или утверждение не полного перечня отдельных видов ритуальных услуг, которые могут предоставляться потребителям;
- определение субъектов хозяйствования исключительными поставщиками ритуальных услуг;
- неутверждение субъектам хозяйствования тарифов на ритуальные услуги;
- незаключение договоров о предоставлении ритуальных услуг с субъектами хозяйствования или заключение таких договоров не в соответствии с законодательством;
- создание препятствий деятельности других хозяйствующих субъектов, в частности, недопуск на кладбище.
"Такие действия органов местного самоуправления и ритуальных служб в сфере захоронения могут оказать негативное влияние как непосредственно на интересы потребителей и других субъектов хозяйствования, так и на конкуренцию", - считают в регуляторе.
В АМКУ пообещали распространить рекомендательные разъяснения среди органов местного самоуправления и других участников рынка с целью соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции в сфере захоронения.
Напомним, на Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК) между селами Гатное и Мархаловка в Киевской области уже состоялись первые захоронения неизвестных солдат с военными почестями.