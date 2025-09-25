АМКУ выявил нарушение конкурентного законодательства в сфере захоронения: детали

Антимонопольный комитет Украины принял рекомендательные разъяснения по применению законодательства о защите экономической конкуренции органами местного самоуправления, органами административно-хозяйственного управления и контроля, а также хозяйствующими субъектами в сфере предоставления ритуальных услуг.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что основанием для предоставления таких разъяснений явилось постоянное выявление регулятором случаев совершения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в этой сфере.

Какие нарушения обнаружил регулятор

В основном, нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции в сфере захоронения являются:

злоупотребление монопольным (доминирующим) положением;

антиконкурентные действия органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля;

совершение действий, запрещенных Законом Украины "О защите экономической конкуренции": создание условий для совершения нарушений/их легитимация.

Среди наиболее распространенных примеров таких нарушений АМКУ приводит:

завышение стоимости ритуальных услуг, а также их соответственно утверждение (или неутверждение вообще);

навязывание дополнительных услуг;

непринятие или утверждение не полного перечня отдельных видов ритуальных услуг, которые могут предоставляться потребителям;

определение субъектов хозяйствования исключительными поставщиками ритуальных услуг;

неутверждение субъектам хозяйствования тарифов на ритуальные услуги;

незаключение договоров о предоставлении ритуальных услуг с субъектами хозяйствования или заключение таких договоров не в соответствии с законодательством;

создание препятствий деятельности других хозяйствующих субъектов, в частности, недопуск на кладбище.

"Такие действия органов местного самоуправления и ритуальных служб в сфере захоронения могут оказать негативное влияние как непосредственно на интересы потребителей и других субъектов хозяйствования, так и на конкуренцию", - считают в регуляторе.

В АМКУ пообещали распространить рекомендательные разъяснения среди органов местного самоуправления и других участников рынка с целью соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции в сфере захоронения.

