Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,41

+0,03

EUR

48,66

--0,14

Наличный курс:

USD

41,47

41,40

EUR

48,99

48,79

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

АМКУ выявил нарушение конкурентного законодательства в сфере захоронения: детали

АМКУ
Фото: amcu.gov.ua

Антимонопольный комитет Украины принял рекомендательные разъяснения по применению законодательства о защите экономической конкуренции органами местного самоуправления, органами административно-хозяйственного управления и контроля, а также хозяйствующими субъектами в сфере предоставления ритуальных услуг.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что основанием для предоставления таких разъяснений явилось постоянное выявление регулятором случаев совершения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в этой сфере.

Какие нарушения обнаружил регулятор

В основном, нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции в сфере захоронения являются:

  • злоупотребление монопольным (доминирующим) положением;
  • антиконкурентные действия органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля;
  • совершение действий, запрещенных Законом Украины "О защите экономической конкуренции": создание условий для совершения нарушений/их легитимация.

Среди наиболее распространенных примеров таких нарушений АМКУ приводит:

  • завышение стоимости ритуальных услуг, а также их соответственно утверждение (или неутверждение вообще);
  • навязывание дополнительных услуг;
  • непринятие или утверждение не полного перечня отдельных видов ритуальных услуг, которые могут предоставляться потребителям;
  • определение субъектов хозяйствования исключительными поставщиками ритуальных услуг;
  • неутверждение субъектам хозяйствования тарифов на ритуальные услуги;
  • незаключение договоров о предоставлении ритуальных услуг с субъектами хозяйствования или заключение таких договоров не в соответствии с законодательством;
  • создание препятствий деятельности других хозяйствующих субъектов, в частности, недопуск на кладбище.

"Такие действия органов местного самоуправления и ритуальных служб в сфере захоронения могут оказать негативное влияние как непосредственно на интересы потребителей и других субъектов хозяйствования, так и на конкуренцию", - считают в регуляторе.

В АМКУ пообещали распространить рекомендательные разъяснения среди органов местного самоуправления и других участников рынка с целью соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции в сфере захоронения.

Напомним, на Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК) между селами Гатное и Мархаловка в Киевской области уже состоялись первые захоронения неизвестных солдат с военными почестями.

Автор:
Светлана Манько