Под Киевом открыли Национальное военное мемориальное кладбище: прошли первые захоронения

29 августа, в День памяти защитников и защитниц Украины, на Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК) в Киевской области между селами Гатное и Мархаловка состоялся военный церемониал захоронения неизвестных солдат с воинскими почестями чествования погибших Героев, имена которых. На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что утром в пятницу прошли похороны пяти неизвестных солдат. Это первое захоронение на территории мемориала.

Следующие неизвестные солдаты по предварительной информации будут похоронены в субботу, 30 августа. В дальнейшем такие церемониалы захоронения будут проходить на регулярной основе.

Кроме того, с сегодняшнего дня мемориальное кладбище открыто для посещения. Семьи погибших, имена которых установлены, могут обращаться в администрацию НВМК для организации захоронения на отведенных секторах или колумбариях.

Строительство первой очереди мемориального кладбища

Сегодня на НВМК завершено строительство первого пускового комплекса первой очереди мемориального кладбища. В частности, подготовлено 6 тысяч могил (в общей сложности будет предусмотрено до 120-130 тысяч мест).

Также построены два колумбария, обустроена стоянка, проложены инженерные сети, построена дорожная развязка и подъездная дорога.

Колумбарии, возведенные на территории кладбища, выполняют функцию стен памяти, где будут покоиться урны с прахом Защитников и Защитниц. Колумбарии украшены военным трезубцем, известным как "трезубец Петлюры". Этот знак был начат в 1919 году в Армии УНР и является свидетельством тяготности украинских военных традиций.

Отдельное место на территории кладбища занимает сектор захоронений неизвестных Защитников и Защитниц для погибших воинов, чьи имена пока не установлены.

Также на территории мемориала создается Аллея лип – как символическая дорога памяти. Уже высажено 40 деревьев, а в целом предусмотрено масло из ста лип.

Национальное военное мемориальное кладбище

Кабинет министров в октябре 2022 года одобрил создание Министерством по делам ветеранов госучреждения "Национальное военное мемориальное кладбище ". Сначала Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК) предлагалось обустроить у Бабьего Яра, однако против выступили историки и еврейская община.

В августе 2023 года правительство одобрило реализацию до августа 2025 года его проекта в Гатненском обществе близ Киева. Впоследствии Кабмин принял ключевое решение по созданию НВМК, а также утвердил порядок использования госсредств. Речь шла о 515 миллионах гривен, которые выделили на строительство и функционирование в 2024 году.

1 августа 2024 года Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" объявило победителя тендера на строительство первой очереди Национального военного мемориального кладбища в пределах Гатненского территориального общества на Киевщине. Им стал консорциум "Билдинг Юа" из Киева. Стоимость работ оценивается в 1,8 миллиарда гривен.