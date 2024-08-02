Тендер на 1,8 млрд грн: мемориальное кладбище будет строить компания, созданная на следующий день после объявления конкурса

1 августа Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" объявило победителя тендера на строительство первой очереди Национального военного мемориального кладбища в пределах Гатненского территориального общества в Киевской области. Им стал консорциум "Билдинг Юа" из Киева.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на ProZorro .

Интересно, что по сведениям аналитической системы Youcontrol, консорциум "Билдинг Юа" был создан 4 июля 2024, на следующий день после объявления тендера. Учредителями выступили три предприятия: "Евроэлитстрой" (Одесса), "Акам" (Днепр) и ПАО "Броварское дорожно-строительное управление №50" (Киевская область). Конечными бенефициарами консорциума числятся одесситы Александр Исаев и Наталья Побережец.

Процесс отбора не обошелся без проблем: в документах, представленных консорциумом, было обнаружено несоответствие тендерной документации заказчика.

В частности, не хватало подтверждений наличия специализированного оборудования для распила натурального камня, документов, позволяющих заключать сделки на сумму более 10 млн грн, а также антикоррупционной программы.

На устранение этих недостатков заказчик предоставил неделю и уже 1 августа было объявлено, что тендерное предложение отвечает условиям.

Ценовое предложение консорциума "Билдинг Юа" составило 1,75 млрд грн, что на 41,96 млн грн меньше ожидаемой стоимости.

Национальное военное мемориальное кладбище

Первая очередь строительства включает устройство секторов захоронений, автостоянки, подъездной дороги, ограждения, инженерных сетей и колумбарной стены. Строительство должно быть завершено до конца 2025 года, а первые похороны ожидаются уже этой осенью.

Планируется создать 12 036 могил и 720 колумбарных ниш, значительная часть которых будет использована для захоронения неидентифицированных останков украинских защитников.

Напомним, сначала Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК) предлагалось обустроить у Бабьего Яра, однако против выступили историки и еврейская община.

В августе правительство приняло постановление, предусматривающее строительство НВМК на территории Гатненского сельского территориального общества Фастовского района Киевской области.

Строительство планировали начать в конце ноября 2023 года. Для этого в бюджете предусмотрено 65 млн. гривен.