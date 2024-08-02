Тендер на 1,8 млрд грн: меморіальний цвинтар будуватиме компанія, створена наступного дня після оголошення конкурсу

1 серпня Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" оголосила переможця тендеру на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища в межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва.

Про це повідомляє "Главком" з посилання на ProZorro.

Цікаво, що за відомостями аналітичної системи Youcontrol, консорціум "Білдінг Юа" був створений 4 липня 2024 року, наступного дня після оголошення тендеру. Засновниками виступили три підприємства: "Євроелітбуд" (Одеса), "Акам" (Дніпро) та ПАТ "Броварське шляхово-будівельне управління №50" (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму значаться одесити Олександр Ісаєв та Наталя Побережець.

Процес відбору не обійшовся без проблем: у документах, поданих консорціумом, були виявлені невідповідності тендерній документації замовника.

Зокрема, бракувало підтверджень наявності спеціалізованого обладнання для розпилу натурального каменю, документів, що дозволяють укладати угоди на суму понад 10 млн грн, а також антикорупційної програми.

На усунення цих недоліків замовник надав тиждень, і вже 1 серпня було оголошено, що тендерна пропозиція відповідає умовам.

Цінова пропозиція консорціуму "Білдінг Юа" склала 1,75 млрд грн, що на 41,96 млн грн менше від очікуваної вартості.

Національне військове меморіальне кладовище

Перша черга будівництва включає облаштування секторів поховань, автостоянки, під’їзної дороги, огорожі, інженерних мереж і колумбарної стіни. Будівництво має бути завершене до кінця 2025 року, а перші поховання очікуються вже цієї осені.

Планується створити 12 036 могил та 720 колумбарних ніш, значну частину яких буде використано для поховання неідентифікованих останків українських оборонців.

Нагадаємо, спершу Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) пропонувалося облаштувати біля Бабиного Яру, однак проти виступили історики і єврейська громада.

У серпні уряд прийняв постанову, яка передбачає будівництво НВМК на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області.

Будівництво планували розпочати наприкінці листопада 2023 року. Для цього у бюджеті передбачено 65 млн гривень.