Під Києвом відкрили Національне військове меморіальне кладовище: відбулися перші поховання

29 серпня, в День пам’яті захисників і захисниць України, на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) на Київщині між селами Гатне і Мархалівка відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені. На церемонії був присутній президент України Володимир Зеленський.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що зранку у пʼятницю пройшло поховання пʼятьох невідомих солдат. Це перше поховання на території меморіалу.

Наступні невідомі солдати за попередньою інформацією будуть поховані у суботу, 30 серпня. Надалі такі церемоніали поховання будуть відбуватися на регулярній основі.

Крім того, відсьогодні меморіальне кладовище відкрите для відвідування. Родини загиблих, імена яких встановлені, можуть звертатися в адміністрацію НВМК для організації поховання на відведених секторах, або колумбаріях.

Будівництво першої черги меморіального кладовища

На сьогодні на НВМК завершено будівництво першого пускового комплексу першої черги меморіального кладовища. Зокрема, підготовлено 6 тисяч могил (загалом буде передбачено до 120-130 тисяч місць).

Також зведено два колумбарії, облаштовано стоянку, прокладено інженерні мережі, збудовано дорожню розв’язку та під’їзну дорогу.

Колумбарії, зведені на території кладовища, виконують функцію стін пам’яті, де спочиватимуть урни з прахом Захисників і Захисниць. Колумбарії прикрашені військовим тризубом, відомим як "тризуб Петлюри". Цей знак був започаткований у 1919 році в Армії УНР і є свідченням тяглості українських військових традицій.

Окреме місце на території кладовища займає сектор поховань невідомих Захисників і Захисниць, для загиблих воїнів, чиї імена поки що не встановлені.

Також на території меморіалу створюється Алея лип — як символічна дорога пам’яті. Уже висаджено 40 дерев, а загалом передбачено алею зі ста лип.

Національне військове меморіальне кладовище

Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище". Спершу Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) пропонувалося облаштувати біля Бабиного Яру, однак проти виступили історики і єврейська громада.

В серпні 2023 року уряд схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва. Згодом Кабмін ухвалив ключове рішення щодо створення НВМК, а також затвердив порядок використання держкоштів. Йшлося про 515 мільйонів гривень, які виділили на будівництво та функціонування в 2024 році.

1 серпня 2024 Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" оголосила переможця тендеру на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища в межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. Вартість робіт оцінюють в 1,8 мільярда гривень.