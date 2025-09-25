АМКУ вияв порушення конкуренційного законодавства у сфері поховання: деталі

Антимонопольний комітет України ухвалив рекомендаційні роз’яснення щодо застосування законодавства про захист економічної конкуренції органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, а також суб’єктами господарювання у сфері надання ритуальних послуг.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що підставою для надання таких роз’яснень стало постійне виявлення регулятором випадків вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції у цій сфері.

Які порушення виявив регулятор

Здебільшого порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у сфері поховання є:

зловживання монопольним (домінуючим) становищем;

антиконкурентні дії органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю;

вчинення дій, заборонених Законом України "Про захист економічної конкуренції": створення умов для вчинення порушень / їх легітимація.

Серед найпоширеніших прикладів таких порушень АМКУ наводить:

завищення вартості ритуальних послуг, а також їх відповідно затвердження (або незатвердження взагалі);

нав’язування додаткових послуг;

неприйняття або затвердження не повного переліку окремих видів ритуальних послуг, які можуть надаватися споживачам;

визначення суб’єктів господарювання виключними надавачами ритуальних послуг;

незатвердження суб’єктам господарювання тарифів на ритуальні послуги;

неукладення договорів про надання ритуальних послуг з суб’єктами господарювання або укладення таких договорів не відповідно до законодавства;

створення перешкод діяльності інших суб’єктів господарювання, зокрема, недопуск на кладовище.

"Такі діяння органів місцевого самоврядування та ритуальних служб у сфері поховання можуть мати негативний вплив як безпосередньо на інтереси споживачів та інших суб’єктів господарювання, так і на конкуренцію", - вважають у регуляторі.

В АМКУ пообіцяли розповсюдити рекомендаційні роз’яснення серед органів місцевого самоврядування та інших учасників ринку з метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції у сфері поховання.

