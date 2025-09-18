Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,19

+0,02

EUR

48,77

+0,12

Готівковий курс:

USD

41,25

41,16

EUR

48,86

48,68

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Змова на земельних торгах: АМКУ оштрафував агрокомпанію і ФОПа на майже 300 тис. грн

Финансы и Кредит, банк, торги, Фонд гарантирования
На продажу выставлено право взыскания задолженности с должника.

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ “Волинська аграрна компанія” та фізичну особу-підприємця на загальну суму 292,5 тис. грн за змову під час аукціонів із продажу права оренди двох земельних ділянок у Волинській області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Штраф за антиконкурентні дії

Антимонопольний комітет України визнав, що ТОВ "Волинська аграрна компанія" та фізична особа-підприємець вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які призвели до спотворення результатів аукціонів.

Суб’єкти господарювання брали участь у двох аукціонах на купівлю права оренди земельних ділянок Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області. Під час розслідування комітет встановив, що дії ТОВ та ФОПа свідчать про єдність економічних інтересів і відсутність конкуренції під час підготовки та участі в аукціонах.

За змову АМКУ наклав штраф на загальну суму 292,5 тис. грн.

Раніше АМКУ оштрафував ТОВ “Агрофірма ім. Горького” на загальну суму понад 2,6 млн грн. Підприємство притягнули до відповідальності за концентрацію без дозволу регулятора та за подання недостовірної інформації у заяві про надання дозволу.

Автор:
Ольга Опенько