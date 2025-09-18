Змова на земельних торгах: АМКУ оштрафував агрокомпанію і ФОПа на майже 300 тис. грн

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ “Волинська аграрна компанія” та фізичну особу-підприємця на загальну суму 292,5 тис. грн за змову під час аукціонів із продажу права оренди двох земельних ділянок у Волинській області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Штраф за антиконкурентні дії

Антимонопольний комітет України визнав, що ТОВ "Волинська аграрна компанія" та фізична особа-підприємець вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які призвели до спотворення результатів аукціонів.

Суб’єкти господарювання брали участь у двох аукціонах на купівлю права оренди земельних ділянок Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області. Під час розслідування комітет встановив, що дії ТОВ та ФОПа свідчать про єдність економічних інтересів і відсутність конкуренції під час підготовки та участі в аукціонах.

За змову АМКУ наклав штраф на загальну суму 292,5 тис. грн.

Раніше АМКУ оштрафував ТОВ “Агрофірма ім. Горького” на загальну суму понад 2,6 млн грн. Підприємство притягнули до відповідальності за концентрацію без дозволу регулятора та за подання недостовірної інформації у заяві про надання дозволу.