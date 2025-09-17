АМКУ оштрафував теплопостачальну компанію Одеси за зловживання монопольним становищем

16 вересня 2025 року Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України (АМКУ) визнала дії теплопостачальної компанії порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. Підприємство оштрафували та зобов’язали припинити порушення і усунути його наслідки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМКУ.

Про яке підприємство йдеться, не повідомляється, але раніше в плані засідання зазначалося, що АМКУ розгляне справу №65/31-01/2024 про порушення комунальним підприємством "Теплопостачання міста Одеси".

Як встановив АМКУ, компанія займала монопольне становище на ринку теплопостачання у межах міста, де працювали її мережі, з часткою 100%. Конкурентів на цьому ринку не було.

До лютого 2022 року споживачам, у яких були встановлені та введені в експлуатацію індивідуальні лічильники тепла, плата нараховувалася з урахуванням їхніх показань. Втім, із лютого 2022-го компанія припинила дію договорів зі споживачами та перестала враховувати дані індивідуальних засобів обліку, нараховуючи плату лише за загальнобудинковими показниками.

АМКУ отримав понад 100 скарг від споживачів, які вказували на несправедливі нарахування. Компанія пояснювала свої дії тим, що індивідуальні лічильники не були прийняті на абонентський облік і їхній правовий статус не визначений. Водночас Комітет визнав такі аргументи безпідставними, оскільки відмова від використання індивідуальних показників призвела до ущемлення інтересів споживачів.

Рішенням АМКУ дії підприємства кваліфіковано як зловживання монопольним становищем, що було б неможливим за умов реальної конкуренції. Компанію зобов’язали протягом двох місяців припинити порушення та усунути його наслідки.

