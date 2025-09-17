АМКУ оштрафовал теплоснабжающую компанию Одессы за злоупотребление монопольным положением

16 сентября 2025 г. Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) признала действия теплоснабжающей компании нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. Предприятие оштрафовали и обязали прекратить нарушение и устранить его последствия.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ.

О каком предприятии идет речь, не сообщается, но ранее в плане заседания отмечалось, что АМКУ рассмотрит дело №65/31-01/2024 о нарушении коммунальным предприятием "Теплоснабжение города Одессы".

Как установил АМКУ, компания занимала монопольное положение на рынке теплоснабжения в черте города, где работали ее сети, с долей 100%. Конкурентов на этом рынке не было.

До февраля 2022 потребителям, у которых были установлены и введены в эксплуатацию индивидуальные счетчики тепла, плата начислялась с учетом их показаний. Впрочем, с февраля 2022 года компания прекратила действие договоров с потребителями и перестала учитывать данные индивидуальных средств учета, начисляя плату только по общедомовым показателям.

АМКУ получил более 100 жалоб от потребителей, указывавших на несправедливые начисления. Компания объясняла свои действия тем, что индивидуальные счетчики не были приняты на абонентский учет, и их правовой статус не определен. В то же время, Комитет признал такие аргументы безосновательными, поскольку отказ от использования индивидуальных показателей привел к ущемлению интересов потребителей.

Решением АМКУ действия предприятия квалифицировано как злоупотребление монопольным положением, что было бы невозможно в условиях реальной конкуренции. Компанию обязали в течение двух месяцев прекратить нарушение и устранить его последствия.

Кроме этого, АМКУ наложил более 24 млн грн штрафов на субъектов хозяйствования за антиконкурентные согласованные действия, исказившие результаты торгов.