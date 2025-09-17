24 млн грн штрафов: Антимонопольный комитет наказал компании за антиконкурентные действия

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил более 24 млн грн штрафов на субъектов хозяйствования за антиконкурентные согласованные действия, исказившие результаты торгов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АМКУ.

АМКУ оштрафовал компании

В 2021 году во время четырех тендеров по ремонту и реконструкции дорог в Одесской области компании ООО "Юг Строй Компани" и ООО "Строительная компания АСО" согласовывали действия вместо честной конкуренции. За нарушение антимонопольного законодательства Временная административная коллегия АМКУ оштрафовала их на 14,97 млн грн.

Также временная административная коллегия АМКУ рассмотрела дело по представлению Южного межобластного территориального отделения относительно нарушения конкурентного законодательства компаниями " Ханбер Трейд" и " Сайленд" .

Расследование установило, что во время аукциона по продаже имущественного комплекса - кинотеатра "Кристалл", расположенного на территории парка "Юность" в Святошинском районе Киева, эти общества действовали согласованно. Такое поведение привело к искажению результатов торгов и было признано антиконкурентными согласованными действиями.

За это нарушение на компании наложены штрафы на общую сумму 1,13 млн грн.

Кроме того, коллегия рассмотрела дело по действиям компаний "Хозяин-2" и "Первая украинская строительная" во время участия в тендере на капитальный ремонт операционного отделения хирургического корпуса КНП "Вознесенская многопрофильная больница" в 2023 году. Ожидаемая стоимость закупки составила 18,85 млн. грн.

Установлено, что компании "Хозяин-2" и "Первая украинская строительная" во время тендера на ремонт операционного отделения Вознесенской многопрофильной больницы действовали согласованно, что исказило результаты торгов. За это нарушение они оштрафованы на 3,76 млн грн.

Также коллегия АМКУ рассмотрела дело по действиям компаний "Строй-Элит" и "Олимп Строй Девелопмент", принимавших участие в шести тендерах на капитальный ремонт зданий, проведенных управлением капитального строительства и департаментом городского хозяйства Одесского городского совета в 2020-2021 годах. Общая стоимость закупок превышала 169 млн грн. За согласованные действия эти компании получили штраф в размере 2,7 млн грн.

Еще одним решением коллегия признала, что "Евротрансстрой", "Эй Би Си Констракшн" и "М-Билд Плюс" во время участия в торгах действовали согласованно с целью устранения конкуренции. За этот сговор их оштрафовали на 2,04 млн грн.

Ранее АМКУ оштрафовал ООО "Агрофирма им. Горького" на общую сумму более 2,6 млн грн . Предприятие было привлечено к ответственности за концентрацию без разрешения регулятора и за предоставление недостоверной информации в заявлении о предоставлении разрешения.