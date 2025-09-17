24 млн грн штрафів: Антимонопольний комітет покарав компанії за антиконкурентні дії

Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав понад 24 млн грн штрафів на суб’єктів господарювання за антиконкурентні узгоджені дії, що спотворили результати торгів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

АМКУ оштрафував компанії

У 2021 році під час чотирьох тендерів на ремонт і реконструкцію доріг в Одеській області компанії ТОВ "Юг Строй Компані" та ТОВ "Будівельна компанія АСО" узгоджували дії замість чесної конкуренції. За порушення антимонопольного законодавства Тимчасова адміністративна колегія АМКУ оштрафувала їх на 14,97 млн грн.

Також иимчасова адміністративна колегія АМКУ розглянула справу за поданням Південного міжобласного територіального відділення щодо порушення конкурентного законодавства компаніями "Ханбер Трейд" та "Сайленд".

Розслідування встановило, що під час аукціону з продажу майнового комплексу – кінотеатру "Кристал", розташованого на території парку "Юність" у Святошинському районі Києва, ці товариства діяли узгоджено. Така поведінка призвела до спотворення результатів торгів і була визнана антиконкурентними узгодженими діями.

За це порушення на компанії накладено штрафи на загальну суму 1,13 млн грн.

Крім того, колегія розглянула справу щодо дій компаній "Господар-2" та "Перша українська будівельна" під час участі у тендері на капітальний ремонт операційного відділення хірургічного корпусу КНП "Вознесенська багатопрофільна лікарня" у 2023 році. Очікувана вартість закупівлі становила 18,85 млн грн.

Встановлено, що компанії "Господар-2" та "Перша українська будівельна" під час тендеру на ремонт операційного відділення Вознесенської багатопрофільної лікарні діяли узгоджено, що спотворило результати торгів. За це порушення їх оштрафовано на 3,76 млн грн.

Таккож колегія АМКУ розглянула справу щодо дій компаній "Строй-Еліт" та "Олімп Буд Девелопмент", які брали участь у шести тендерах на капітальний ремонт будівель, проведених управлінням капітального будівництва та департаментом міського господарства Одеської міської ради у 2020–2021 роках. Загальна очікувана вартість закупівель перевищувала 169 млн грн. За узгоджені дії ці компанії отримали штраф у розмірі 2,7 млн грн.

Ще одним рішенням колегія визнала, що "Евротрансстрой", "Ей Бі Сі Констракшн" та "М-Білд Плюс" під час участі в торгах діяли узгоджено з метою усунення конкуренції. За цю змову їх оштрафували на 2,04 млн грн.

Раніше АМКУ оштрафував ТОВ “Агрофірма ім. Горького” на загальну суму понад 2,6 млн грн. Підприємство притягнули до відповідальності за концентрацію без дозволу регулятора та за подання недостовірної інформації у заяві про надання дозволу.