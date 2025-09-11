Антимонопольный комитет оштрафовал компании за сговор на тендерах "Киевского метрополитена"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал более 1,3 миллиона гривен ООО "99 Продакшн" и физическое лицо-предпринимателя за антиконкурентный сговор на закупках КП "Киевский метрополитен".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Отмечено, что в 2020-2021 годах коммунальным предприятием Киевский метрополитен было проведено шесть закупок форменной и производственной одежды ожидаемой стоимостью почти 10 млн грн.

В этих торгах приняли участие общество с ограниченной ответственностью "99 Продакшн" и физическое лицо-предприниматель.

Комитет установил, что ответчики не конкурировали между собой, а наоборот, согласовывали свое поведение, что привело к искажению результатов торгов. Такие действия являются нарушением Закона Украины "О защите экономической конкуренции".

За это нарушение на участников сговора были наложены штрафы на общую сумму 1371064 гривны.

Также следует отметить, что в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках", субъекты хозяйствования, которые в течение последних трех лет привлекались к ответственности за подобные антиконкурентные действия, не могут участвовать в будущих государственных тендерах.

