Антимонопольний комітет оштрафував компанії за змову на тендерах "Київського метрополітену"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував на понад 1,3 мільйона гривень ТОВ “99 Продакшн” та фізичну особу-підприємця за антиконкурентну змову на закупівлях КП “Київський метрополітен”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Зазначено, що у 2020–2021 роках комунальним підприємством “Київський метрополітен” було проведено шість закупівель форменого та виробничого одягу очікуваною вартістю майже 10 млн грн.

В цих торгах взяли участь товариство з обмеженою відповідальністю “99 Продакшн” та фізична особа-підприємець.

Комітет встановив, що відповідачі не конкурували між собою, а навпаки, узгоджували свою поведінку, що призвело до спотворення результатів торгів. Такі дії є порушенням Закону України "Про захист економічної конкуренції".

За це порушення на учасників змови було накладено штрафи на загальну суму 1 371 064 гривні.

Також варто зазначити, що відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", суб’єкти господарювання, які протягом останніх трьох років притягалися до відповідальності за подібні антиконкурентні дії, не можуть брати участь у майбутніх державних тендерах.

