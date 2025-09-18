Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,19

+0,02

EUR

48,77

+0,12

Наличный курс:

USD

41,25

41,20

EUR

48,90

48,75

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Заговор на земельных торгах: АМКУ оштрафовал агрокомпанию и ФЛП почти на 300 тыс. грн

Финансы и Кредит, банк, торги, Фонд гарантирования
На продажу выставлено право взыскания задолженности с должника.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО “Волынская аграрная компания” и физическое лицо-предпринимателя на общую сумму 292,5 тыс. грн за сговор во время аукционов по продаже права аренды двух земельных участков в Волынской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АМКУ.

Штраф за антиконкурентные действия

Антимонопольный комитет признал, что ООО "Волынская аграрная компания" и физическое лицо-предприниматель совершили антиконкурентные согласованные действия, которые привели к искажению результатов аукционов.

Субъекты участвовали в двух аукционах на покупку права аренды земельных участков Колодежненского сельского совета Ковельского района Волынской области. В ходе расследования комитет установил, что действия ООО и ФЛП свидетельствуют о единстве экономических интересов и отсутствии конкуренции при подготовке и участии в аукционах.

За сговор АМКУ наложил штраф на общую сумму 292,5 тыс. грн.

Ранее АМКУ оштрафовал ООО "Агрофирма им. Горького" на общую сумму более 2,6 млн грн . Предприятие было привлечено к ответственности за концентрацию без разрешения регулятора и за предоставление недостоверной информации в заявлении о предоставлении разрешения.

Автор:
Ольга Опенько