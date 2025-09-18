Заговор на земельных торгах: АМКУ оштрафовал агрокомпанию и ФЛП почти на 300 тыс. грн

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО “Волынская аграрная компания” и физическое лицо-предпринимателя на общую сумму 292,5 тыс. грн за сговор во время аукционов по продаже права аренды двух земельных участков в Волынской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АМКУ.

Штраф за антиконкурентные действия

Антимонопольный комитет признал, что ООО "Волынская аграрная компания" и физическое лицо-предприниматель совершили антиконкурентные согласованные действия, которые привели к искажению результатов аукционов.

Субъекты участвовали в двух аукционах на покупку права аренды земельных участков Колодежненского сельского совета Ковельского района Волынской области. В ходе расследования комитет установил, что действия ООО и ФЛП свидетельствуют о единстве экономических интересов и отсутствии конкуренции при подготовке и участии в аукционах.

За сговор АМКУ наложил штраф на общую сумму 292,5 тыс. грн.

Ранее АМКУ оштрафовал ООО "Агрофирма им. Горького" на общую сумму более 2,6 млн грн . Предприятие было привлечено к ответственности за концентрацию без разрешения регулятора и за предоставление недостоверной информации в заявлении о предоставлении разрешения.