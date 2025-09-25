АМКУ оштрафував п’ять компаній за змови на торгах на 12,9 млн грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував п’ять компаній за змови під час публічних закупівель. Загальна сума штрафів склала 12, 9 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

АМКУ виніс рішення щодо змов на торгах

Антимонопольний комітет України визнав п’ять компаній винними у змовах під час публічних закупівель. Перше рішення стосується "Адітус імплант медікал", "Сантерс Трейд" і "Медторг сервіс", які спотворили результати відкритих торгів на закупівлю медичного обладнання для підтримки фізіологічних функцій організму, що проводило державне підприємство "Медичні закупівлі України".

Друге рішення стосується "Акваріус груп" та "Нідел стрім", які узгоджували свої дії під час закупівлі бутильованої води у червні 2023 року. Розслідування підтвердило, що компанії діяли спільно та координаційно, що призвело до усунення конкуренції у торгах.

За результатами розгляду, "Адітус імплант медікал", "Сантерс Трейд" і "Медторг сервіс" отримали штрафи на суму 947 465 грн, а "Акваріус груп" і "Нідел стрім" – на 11 960 625 грн.

Раніше АМКУ оштрафував ТОВ “Агрофірма ім. Горького” на загальну суму понад 2,6 млн грн. Підприємство притягнули до відповідальності за концентрацію без дозволу регулятора та за подання недостовірної інформації у заяві про надання дозволу.