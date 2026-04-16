АМКУ оштрафував дві компанії на понад 4,1 млн грн за змову на тендерах

Антимонопольний комітет України 16 квітня в межах реалізації пріоритетів діяльності на рік ухвалив рішення, яким визнав дії ТОВ "Торговельний дім "Маестро Групп" та ТОВ "Плафон" порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМКУ.

Йдеться про вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що призвели до спотворення результатів торгів.

Згідно з матеріалами справи, компанії брали участь у п’яти процедурах закупівель універсальних (переобладнаних) контейнерів, які проводило Східне управління замовника робіт. Загальна очікувана вартість цих закупівель становила 48,6 млн грн.

Під час розслідування Комітет встановив сукупність обставин, що свідчать про координацію дій учасників, єдність їхніх економічних інтересів та спільну підготовку тендерних пропозицій з метою участі в закупівлях.

За результатами розгляду справи АМКУ визнав зазначені дії порушенням Закону України "Про захист економічної конкуренції" та наклав на компанії штраф у загальному розмірі 4 113 801 грн.

Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", факт притягнення суб’єкта господарювання до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії протягом останніх трьох років є підставою для відмови в участі у процедурі закупівель.

