Индийские НПЗ скупают российскую нефть из-за скидок

Четыре из семи крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Индии сейчас начали активно скупать российскую нефть. Значительные скидки заставляют покупателей искать баррели ресурса из РФ, на которые не распространяются санкции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, государственные компании Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. за последние несколько дней приобрели в общей сложности около 10 партий русской нефти, не подпадающей под санкции, включая нефть марки Urals.

Также компания Hindustan Petroleum Corp. ищет предложения по поставкам в январе.

По данным аналитической компании Kpler, эти четыре НПЗ, включая Nayara Energy, продолжающую закупать российскую нефть даже после того, как ее внесли в черный список Европы, обеспечили чуть более 60% импорта нефти в Индию в этом году.

Однако в этом списке отсутствует крупная компания Reliance, которая недавно была крупнейшим покупателем российской нефти в Индии, но сейчас избегает закупок.

Меньшие переработчики, включая Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и HPCL-Mittal Energy Ltd. также полностью прекратили закупки российской нефти.

По данным индийских трейдеров, российская нефть стоит около 40-45 долларов за баррель.

Bloomberg пишет, что Индия уже несколько месяцев пытается обрести баланс, сохраняя доступ к дешевой российской нефти и демонстрируя геополитическую независимость, не вызывая гнева ни Вашингтона, ни Брюсселя.

После введения Вашингтоном санкций против "Лукойла" и "Роснефти " - двух крупнейших в РФ нефтедобывателей - ряд индийских НПЗ приостановили закупки сырья российского происхождения.

Индия – главный покупатель нефти из РФ

Индия стала главным импортером российской нефти, поскольку западные страны приостановили импорт из РФ из-за санкций.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил президента США Дональда Трампа, что страна больше не будет покупать нефть у России.

Это произошло на фоне растущего давления со стороны правительства США, пытающегося заставить Нью-Дели прекратить закупки, чтобы ограничить доходы Кремля.

Трамп в августе повысил тарифы на индийский импорт до 50%. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты. Так Трамп наказал страну за покупку российской нефти.

Также Трамп заявил, что будет сохранять "огромные" торговые тарифы для Индии, пока страна не прекратит импорт российской нефти.