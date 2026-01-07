Цены на нефть упали после соглашения США и Венесуэлы: что будет с котировками

Цены на нефть упали в среду после того, как президент Дональд Трамп заявил, что США достигли соглашения об импорте венесуэльской сырой нефти на сумму 2 миллиарда долларов. Ожидается, что это соглашение существенно нарастит объемы поставок сырья в США, которые остаются самым большим потребителем нефти в мире.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

На фоне этих новостей фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,3% до 59,89 доллара за баррель, а американская WTI потеряла 1,7% стоимости, опустившись до 56,13 доллара.

Оба эталонных бренда продолжают демонстрировать негативную динамику, поскольку инвесторы закладывают в прогнозы значительное перенасыщение рынка предложением.

Геополитика и механизмы стабилизации поставок

Внезапное усиление потока венесуэльской нефти обусловлено жесткими геополитическими мерами США, включая задержание Николаса Мадуро и требования по допуску американских компаний к добыче в регионе.

Аналитики отмечают, что соглашение заставит Каракас перенаправить ранее назначаемые для Китая грузы и разгрузить миллионы баррелей из хранилищ и танкеров во избежание дальнейшей конфронтации с Вашингтоном.

Для рынка это означает появление большого количества дешевого сырья, ведь венесуэльская марка Merey традиционно торгуется с дисконтом в 22 доллара по отношению к цене Brent.

Прогнозы излишка и риски для производителей

Эксперты финансовых институтов, в частности Morgan Stanley, предупреждают о формировании глобального профицита нефти, который в первой половине 2026 года может составить 3 миллиона баррелей в сутки.

Причиной такого дисбаланса является соединение слабого роста спроса и активного наращивания добычи странами ОПЕК+.

В краткосрочной перспективе это гарантирует низкие цены для потребителей, однако аналитики BMI предостерегают, что переизбыток дешевой венесуэльской нефти может заморозить инвестиции в новые производственные мощности в США и других добывающих странах, что чревато нестабильностью цен в будущем.

Напомним, после задержания Мадуро 3 января 2026 года цены на нефть начали снижаться. Президент Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона установить контроль над нефтедобывающей Венесуэлой и отметил продолжение действия полного энергетического эмбарго.