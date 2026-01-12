В Украине снова дорожает дизель: как курс доллара и морозы меняют ценники на АЗС

В течение недели в Украине средняя цена дизеля уже выросла до 48,8 грн/л. На рынок горючего повлияли несколько факторов, в частности: падение национальной валюты и ухудшение погодных условий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Ситуация в регионах

На западе Украины ситуация ощутимо лучше благодаря спросу на качественный ресурс. Во Львовской и Волынской областях цены варьируются от 46,6 до 48,8 грн/л. Трейдеры отмечают преимущества "западного" дизеля, выдерживающего сильные морозы. Однако логистику усложняют метели - грузовики простаивают на трассах по нескольку дней.

В противоположность этому, на юге наблюдается избыток горючего с низкой морозостойкостью. Трейдеры вынуждены выходить с ценами 43,20–43,50 грн/л, что даже ниже закупочной стоимости по старым акцизным ставкам.

Кроме того, в недельной динамике средняя стоимость горючего увеличилась лишь на 0,28 грн/л, до 48,8 грн/л. При этом в дневной (по состоянию на 9 января) дизель подорожал на 0,77 грн/л по отношению к предыдущему дню.

Что говорят эксперты?

Рынок готовится к сложному периоду. Вот как комментируют ситуацию ведущие игроки:

"Все понимают, что греческий дизель не справится, замерзнет. Поэтому не спешат ехать за ним на юг, несмотря на разницу в цене, которая в столице достигала 2,5 грн/л", — рассказывает один из трейдеров.

В свою очередь, основатель компании "Мартин Трейд" Владимир Порайко отметил, что в конце 2025 года на рынок поступили значительные объемы горючего, на "которые мы точно не рассчитывали". Поэтому январь, вероятно, будет сложным "с точки зрения маржинальности".

"Речь идет не о цене ниже себестоимости по новым акцизам, а об уровне ниже закупочной стоимости по старым акцизам", — объясняют в южных компаниях.

Мировые тренды

На Лондонской бирже ICE Gasoil цена поднялась до $631/т на фоне удорожания нефти Brent до $63,4 за баррель. С учетом фрахта танкеров ($44-45/т) и валютных колебаний реальная себестоимость горючего сейчас составляет 45,4-45,7 грн/л.

Аналитики считают, что в ближайшее время ценовых послаблений ожидать не стоит: есть компании, которые пытаются удержать ценник выше нынешней себестоимости, но продать по такой цене не удается.

Ранее сообщалось, что из-за роста цен на нефть после захвата США двух российских нефтяных танкеров, а также ослабления гривны по отношению к доллару и евро вызывает обеспокоенность у игроков украинского рынка горючего. Эти факторы могут в ближайшие недели изменить цены на дизтопливо, бензин и газ на украинских АЗС.