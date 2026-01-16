Гуртові ціни на скраплений газ стабільні: яка ситуація на ринку і чого чекати у лютому

На українському ринку скрапленого газу зберігається ситуація, яку трейдери називають "комфортним профіцитом". Надлишок пального та стриманий попит з боку водіїв стали головними факторами, що стримують цінники на стелах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Згідно з моніторингом консалтингової групи "А-95", середня ціна на ресурс за тиждень з 7 по 14 січня майже не змінилася і становить 59 100 грн/т.

Вплив акцизу і курсу валют

Трейдери опинилися у складній ситуації: з одного боку — нові акцизи та курс валют, що штовхають собівартість вгору, з іншого — відсутність черг на АЗС. Через це ринок змушений адаптуватися.

"Відносно нового імпорту вартість лотів на біржі була дуже непоганою", — зазначив один з учасників торгів, коментуючи поточну ситуацію на Українській енергетичній біржі.

На аукціонах 14 січня спостерігалася цікава динаміка. Наприклад, ціна на ресурс від "Укрнафти" на західних і північних базисах знизилася до 55 543 грн/т. Це дозволило регіональним гравцям оперативно відреагувати та опустити свої пропозиції ще на 300–500 грн/т.

Попит "оживає"

Попри те, що імпортний пропан з півдня виглядає привабливо у літрах (близько 30,33–30,68 грн/л для Києва), внутрішні виробники та столичні трейдери створюють потужну конкуренцію. У столичному регіоні пропозиції суміші стартують від 57 500 грн/т.

Ймовірно зараз ринок "проїдає" запаси, сформовані раніше. В в одній із паливних компаній зазначили: "Попит потроху оживає, хоча поки залишається гіршим за грудневий, але кращим порівняно з першою декадою січня. Та і як не крути, а грудневі залишки закінчаться, і ринок вже буде відштовхуватися від рівня імпорту".

Чого чекати у лютому?

За даними "А-95", середньодобове постачання газу в січні навіть трохи перевищує показники грудня. Це означає, що до кінця місяця дефіциту точно не буде. Проте ближче до лютого ринок почне переорієнтуватися на нові партії пального, закуплені за актуальними курсами валют та з урахуванням повного податкового навантаження.

Поки що ринок залишається профіцитним. На останніх аукціонах навіть спостерігалося зниження ціни на окремі лоти через стислі терміни відвантаження, що ще раз підтверджує: пального в країні достатньо, а поспіху серед покупців немає.

Нагадаємо, з початку 2026 року український паливний ринок демонструє стійкість. Попри планове підвищення акцизів з 1 січня, ціни на стелах АЗС тримаються.