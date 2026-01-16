Цены на топливо 16 января 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 16 января 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 63,26 грн (0 коп.) А-95 58,49 грн (+3 коп.) А-92 56,65 грн (+2 коп.) ДТ 58,30 грн (+1 коп.) Газ 38,15 грн (0 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 64,99 61,99 61,99 39,99 UPG 61,90 58,90 58,90 38,21 WOG 64,99 61,99 61,99 39,98 УКРНАФТА 62,99 58,99 56,99 58,99 38,44 SOCAR 64,13 60,99 60,70 39,41 AMIC 61,64 58,99 59,04 37,93 БРСМ-Нафта 55,54 53,92 36,06

Напомним, цены на нефть в четверг снизились с многомесячных максимумов. Рынок успокоился после того, как Дональд Трамп развеял опасения по поводу прямого военного столкновения США и Ирана.