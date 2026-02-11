В прошлом году компания Orlen увеличила поставки СПГ на 30%: в Украину поступило более 700 млн кубов газа

В течение прошлого года терминал в Свиноуйце польской компании Orlen принял 81 поставку сжиженного газа общим объемом 6 млн тонн, что на 30% больше, чем годом ранее. 700 млн куб. м топлива было направлено в Украину.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

География поставок

Распределение грузов по странам происхождения:

США - 62 партии;

Катар - 17 партий;

Тринидад и Тобаго, Сенегал – единичные поставки.

Более 30% объема газа приобретено на спотовом рынке для повышения гибкости закупок. Впервые топливо от Orlen было доставлено в Японию, Турцию, Великобританию и Египет. Украина получила от компании более 700 млн. куб. м газа.

Развитие флота и логистика

Собственный флот компании в 2025 году пополнился двумя судами - "Jozef Pilsudski" и "Ignacy Jan Paderewski", увеличив общее количество кораблей до шести. Собственными силами обработано 12 поставок (782 тыс. тонн СПГ), что в шесть раз больше объемов предыдущего года. На 2026 год запланировано получение еще двух газовозов.

"Развитие собственного флота и систематическое увеличение мощностей импорта СПГ являются элементами реализации Стратегии Orlen 2035. Эти меры поддерживают энергетическую безопасность Польши, укрепляют конкурентоспособность группы и готовят газовую систему к возрастающим потребностям экономики в ближайшие годы", - отметили в Orlen.

Мощности и перспективы

После расширения регазификационной способности терминала в Свиноуйце с 6,2 млрд до 8,3 млрд куб. м в год, коэффициент использования мощностей сохранился на уровне почти 100%. Это самый высокий показатель среди европейских терминалов.

Следующим этапом увеличения импорта станет запуск плавучей установки (FSRU) в Гданьском заливе, которая прибавит 6,1 млрд куб. м регазификационной мощности в год.

Напомним, в ноябре 2025 года группа " Нафтогаз " и польская компания Orlen подписали соглашение о поставках американского сжиженного природного газа (LNG) в Украину. В рамках сотрудничества до конца 2026 года Украина ожидает получить около 1 млрд. кубометров LNG.