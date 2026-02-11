Торік компанія Orlen збільшила постачання СПГ на 30%: в Україну надійшло понад 700 млн кубів газу

Впродовж минулого року термінал у Свіноуйсьце польської компанії Orlen прийняв 81 поставку скрапленого газу загальним обсягом 6 млн тонн, що на 30% більше, ніж роком раніше. 700 млн куб. м палива було спрямовано до України.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Географія поставок

Розподіл вантажів за країнами походження:

США — 62 партії;

Катар — 17 партій;

Тринідад і Тобаго, Сенегал — поодинокі поставки.

Понад 30% обсягу газу придбано на спотовому ринку для підвищення гнучкості закупівель. Вперше паливо від Orlen було доставлено до Японії, Туреччини, Великої Британії та Єгипту. Україна отримала від компанії понад 700 млн куб. м газу.

Розвиток флоту та логістика

Власний флот компанії у 2025 році поповнився двома суднами — "Jozef Pilsudski" та "Ignacy Jan Paderewski", збільшивши загальну кількість кораблів до шести. Власними силами оброблено 12 поставок (782 тис. тонн СПГ), що у шість разів більше за обсяги попереднього року. На 2026 рік заплановано отримання ще двох газовозів.

"Розвиток власного флоту та систематичне збільшення потужностей імпорту ЗПГ є елементами реалізації Стратегії Orlen 2035. Ці заходи підтримують енергетичну безпеку Польщі, зміцнюють конкурентоспроможність групи та готують газову систему до зростаючих потреб економіки в найближчі роки", — зазначили в Orlen.

Потужності та перспективи

Після розширення регазифікаційної спроможності терміналу в Свіноуйсьце з 6,2 млрд до 8,3 млрд куб. м на рік, коефіцієнт використання потужностей зберігся на рівні майже 100%. Це найвищий показник серед європейських терміналів.

Наступним етапом збільшення імпорту стане запуск плавучої установки (FSRU) у Гданській затоці, яка додасть 6,1 млрд куб. м регазифікаційної потужності на рік.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року група "Нафтогаз" та польська компанія Orlen підписали угоду про постачання американського скрапленого природного газу (LNG) до України. У рамках співпраці до кінця 2026 року Україна очікує отримати близько 1 млрд кубометрів LNG.