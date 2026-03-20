Импорт автогаза под давлением: Украина может столкнуться с существенным недостатком LPG

Кризис поставок нефти и газа из-за перекрытия Ормузского пролива и удара по иранскому месторождению Южный Парс изменили конъюнктуру украинского рынка LPG (сжиженный нефтяной газ). Средняя оптовая цена составила 79 190 грн/т. Из-за напряженной ситуации на границах и в портах объемы поставок газа падают.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Enkorr.

Ситуация на внутреннем рынке

Ценовая ситуация на внутреннем рынке показывает стабильный рост. За неделю с 12 по 19 марта средние оптовые цены в Украине поднялись на 4 090 грн за тонну и достигли отметки 79 190 грн/т. Последние торги подтверждают этот тренд, ведь на аукционе УЭБ 18 марта стоимость горючего составила 77 003 грн/т. При этом торги компаний "ГЕО Альянс" и "Системойлинженеринг" завершились еще более высокими показателями в пределах 78 400–78 600 грн/т.

Логистика и импорт также остаются в зоне риска из-за напряженной ситуации на сухопутных и морских границах. На западной границе за период с 9 по 15 марта объем зашедшего в страну газа составил лишь 2,2 тыс. т, хотя еще в феврале этот показатель держался на уровне 3,2 тыс. т еженедельно. Стоимость польского ресурса на границе стартует от 80 350 грн/т, и предпосылок для снижения цены нет.

Ситуация в морских портах не менее сложна, поскольку до конца марта ожидается недополучение около 10 тыс. т запланированного газа. Поставщики из Румынии, в частности оператор Interport Gaz, пока не предоставляют четкую информацию о сроках поставок и финальной стоимости горючего. Это создает дополнительное давление на внутреннее предложение и заставляет трейдеров искать альтернативные пути снабжения.

Мировой рынок

Мировой рынок также реагирует на глобальные вызовы ростом котировок. Стоимость пропана в северо-западной Европе уже поднялась до $923 за тонну. Большие партии горючего переориентируются на азиатский рынок, где покупатели предлагают более выгодные условия и более высокие цены, что еще больше ограничивает доступный ресурс для европейских и украинских потребителей.

Что говорят импортеры?

Импортеры отмечают, что в других странах ресурс становится дефицитным. "В Литве газа не найдешь. По Латвии пока цен не слышал, но дешевле там точно не будет. На прошлой неделе наценки были +190-220 евро/т", — заявил один из игроков рынка.

Несмотря на наличие старых запасов, трейдеры опасаются будущих периодов. "Газ привезти можно, но как его продать?! И кто знает, что будет через неделю, может быть, завтра нефть вернется на $65", — рассказали в одной из крупных компаний-импортеров на западе страны.

В свою очередь представитель поставщика по морю добавляет: "Мы очень стараемся максимально выполнить планы для марта, но уже точно видим, что чисто технически все запланированное не успеем".

Прогнозы экспертов

Глава GT Group Владислав Колодяжный прогнозирует дальнейший рост стоимости ресурса: "Рынок показал свой новый уровень. Brent $110+, LPG $900+ ARA, $1 050 на границе. Ждем 85 000 грн/т в скором времени в Украине".

По мнению экспертов, структурный дефицит именно газового сырья может затормозить снижение цен даже при падении стоимости нефти. Дефицит на украинском рынке может начать проявляться уже в ближайшие недели из-за низких темпов импорта.

Напомним, на внутренних аукционах 11 марта зафиксирован резкий рост стоимости сжиженного газа (LPG). Цена отдельных лотов поднялась до 80700 грн/т. Большинство сделок заключалось в диапазоне 75 000–77 000 грн/т, хотя начальные цены составляли 64 782–66 536 грн/т.