В Европе цены на горючее взлетели вдвое больше, чем в Украине: детали

АЗС
Цены растут на АЗС по всему континенту / Depositphotos

из-за войны на Ближнем Востоке стремительно растут цены на горючее, но в Украине подорожание в полтора-два раза меньше, чем в Европе.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн.

"Цены растут на АЗС по всему континенту, а не только у нас. А там запасов, напомню, на 90 дней. В отличие от нас, потому что в Украине любой резервуар - это автоматически мишень", - подчеркнул эксперт.

Для наглядности он показал график смены цен на бензин и дизтопливо в некоторых европейских странах за последнюю неделю.

Фото 2 — В Европе цены на горючее взлетели вдвое больше, чем в Украине: детали

Например, цены на ГП в Германии выросли на 9,54 грн/л, в Великобритании на 8,53 грн/л, в Польше на 7,42 грн/л, в то время как в Украине на 5,57 грн/л.

Из графика видно, что в Украине подорожание в полтора-два раза меньше. И это при том, что страна импортирует горючее из той же Европы.

"Что же это делается? Куда смотрят европейские АМК!" – иронизирует Куюн.

АМКУ проверяет резкий рост цен на топливо в Украине

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал контроль на рынке светлых нефтепродуктов после того, как в первые дни марта 2026 г. в сетях АЗС наблюдался существенный рост цен на топливо.

При этом АМКУ отмечает, что цены на светлые нефтепродукты не подлежат государственному регулированию, а украинский рынок полностью зависит от импорта. Колебания мировых цен оказывают прямое влияние на стоимость горючего для потребителей. Повышение цен на топливо общеевропейское явление и наблюдается не только в Украине.

Цены на бензин растут, но паниковать не стоит

По данным мониторинга рынка,   цены на бензин   А-95 и дизельное горючее выросли на 2–3 грн за литр по сравнению с предыдущим днем.

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн прогнозирует, что в течение недели цены могут дополнительно подняться еще на 2–3 грн за литр на фоне войны в Иране. В то же время, по его словам, дефицита горючего на рынке нет и в марте не ожидается.

Эксперт призвал потребителей не создавать ажиотажный спрос, поскольку оснований для паники пока нет.

Автор:
Светлана Манько