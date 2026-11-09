Алкоголь і сигарети онлайн продаватимуть за новими правилами: що зміниться з наступного року

З 1 січня 2027 року онлайн-продаж алкоголю, тютюнових виробів та електронних сигарет в Україні відбуватиметься за новими правилами. Продавцям потрібно буде зареєструвати сайти й мобільні додатки в податковій, а також перевіряти вік покупців перед продажем і під час передачі товару.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зміни передбачає закон № 4903-IX від 9 червня 2026 року. Вони стосуються продажу через інтернет-магазини та інші засоби дистанційного зв'язку пива (крім безалкогольного), алкогольних і слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин для них і пристроїв для споживання тютюну без згоряння.

Які вимоги запровадять для продавців

Щоб торгувати такою продукцією онлайн, підприємцям потрібно буде:

мати відповідну ліцензію, якщо вона передбачена законом;

зареєструвати в ДПС адреси сайтів і мобільних додатків;

перевіряти вік покупця до оформлення продажу та під час передавання товару.

Якщо замовлення доставляють, відвантажувати продукцію потрібно буде з місця торгівлі.

Які дані вноситимуть до реєстру

ДПС створить і адмініструватиме Реєстр адрес вебсайтів ліцензіатів. До нього включатимуть URL-адреси, доменні імена, IP-адреси, мобільні додатки та інші мережеві адреси, через які продають або пропонують до продажу відповідну продукцію.

Інформацію вноситимуть, змінюватимуть і виключатимуть на підставі повідомлень підприємців та даних про їхні ліцензії. Реєстр оприлюднять на вебпорталі податкової.

Що робити тим, хто вже продає онлайн

Підприємці, які торгували такою продукцією до запуску реєстру й планують продовжити продажі, матимуть один календарний місяць від дати початку його роботи, щоб повідомити ДПС про свої вебресурси.

Якщо цього не зробити, податкова зможе ухвалити рішення про обмеження доступу до сайту або мобільного додатка.

Коли можуть заблокувати сайт

Податкова перевірятиме інтернет на дотримання нових вимог. Якщо виявить порушення, зможе ухвалити рішення про обмеження доступу до вебсайту або додатка та протягом п'яти робочих днів надіслати його відповідним органам і платформам цифрової дистрибуції.

Під час воєнного або надзвичайного стану рішення щодо сайтів передаватимуть Національному центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами. Він видаватиме розпорядження провайдерам, які повинні обмежити доступ протягом трьох робочих днів. У звичайних умовах рішення надсилатимуть профільному регулятору електронних комунікацій.

Закон також передбачає, що під час воєнного стану не діятимуть обмеження на оприлюднення даних із Єдиного реєстру ліцензіатів щодо компаній, які мають ліцензії на роздрібний продаж тютюнових виробів.

Нагадаємо, у жовтні Міністерство фінансів України погодило позицію Державної податкової служби щодо застосування антифорстолінгових обмежень під час продажу акцизних марок для тютюнових виробів. Зміни стосуються компаній, які одночасно виробляють та імпортують таку продукцію.