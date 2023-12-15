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Samsung представила свої перші ШІ-ноутбуки (ФОТО)
Компанія Samsung представила лінійку ноутбуків Galaxy Book 4, яка складається з трьох пристроїв: Book 4 Pro, Book 4 Ultra и Book 4 Pro 360. Вони працюють на процесорах Intel Core Ultra й отримали функції штучного інтелекту, повідомила пресслужба фірми.
Core Ultra, якими оснещено ноутбуки, мають чиплетну архітектуру й поєднують центральний і графічний процесори, а також нейропроцесорний модуль. При цьому Galaxy Book 4 Ultra отримав дискретну графіку від Nvidia. В усі варіанти вбудували чип безпеки Samsung Knox.
Для пристроїв заявлені сенсорні AMOLED-екрани з технологією покращення видимості та кольору зображення в умовах яскравого освітлення.
Функції ШІ різноманітні й дозволяють, наприклад, генерувати зображення за допомогою моделі Stable Diffusion та застосовувати технологію DLSS, яка згладжує картинку в іграх.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
|Samsung Galaxy Book 4 Pro
|Samsung Galaxy Book 4 Pro 360
|Samsung Galaxy Book 4 Ultra
|Діагональ екрана
|14 або 16 дюймів
|16 дюймів
|16 дюймів
|Роздільна здатність і співвідношення сторін
|2880 × 1800 пікселів, 16:10
|2880 × 1800 пікселів, 16:10
|2880 × 1800 пікселів, 16:10
|Процесор
|Intel Core Ultra 5 / 7
|Intel Core Ultra 5 / 7
|Intel Core Ultra 7 / 9
|Графіка
|Intel Arc
|Intel Arc
|Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop (6 ГБ)Nvidia GeForce RTX 4080 Laptop (8 ГБ)
|Памʼять
|16 ГБ / 32 ГБ оперативної + 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ SSD
|16 ГБ / 32 ГБ оперативної + 512 ГБ / 1 ТБ SSD
|16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ оперативної + 512 ГБ / 1 ГБ / 2 ТБ SSD
|Батарея
|63 Вт·год (14")76 Вт·год (16")
|76 Вт·год
|76 Вт·год
|Розміри
|31,2 × 22,3 × 1,1 см (14")35,5 × 25 × 1,2 см (16")
|35,5 × 25,2 × 1,2 см
|35,5 × 25 × 1,6 мм
|Вага
|1,23 кг (14")1,56 кг (16")
|1,66 кг
|1,86 кг
Продаж Galaxy Book 4 розпочнеться в січні в Південній Кореї, після чого ноутбуки поступово ставатимуть доступними й на інших ринках. Ціни поки що невідомі.