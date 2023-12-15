Samsung представила свої перші ШІ-ноутбуки (ФОТО)

Компанія Samsung представила лінійку ноутбуків Galaxy Book 4, яка складається з трьох пристроїв: Book 4 Pro, Book 4 Ultra и Book 4 Pro 360. Вони працюють на процесорах Intel Core Ultra й отримали функції штучного інтелекту, повідомила пресслужба фірми.

Core Ultra, якими оснещено ноутбуки, мають чиплетну архітектуру й поєднують центральний і графічний процесори, а також нейропроцесорний модуль. При цьому Galaxy Book 4 Ultra отримав дискретну графіку від Nvidia. В усі варіанти вбудували чип безпеки Samsung Knox.

Samsung Galaxy Book 4. Фото: Samsung Samsung Galaxy Book 4. Фото: Samsung

Для пристроїв заявлені сенсорні AMOLED-екрани з технологією покращення видимості та кольору зображення в умовах яскравого освітлення.

Функції ШІ різноманітні й дозволяють, наприклад, генерувати зображення за допомогою моделі Stable Diffusion та застосовувати технологію DLSS, яка згладжує картинку в іграх.

Samsung Galaxy Book 4 Pro Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 Samsung Galaxy Book 4 Ultra Діагональ екрана 14 або 16 дюймів 16 дюймів 16 дюймів Роздільна здатність і співвідношення сторін 2880 × 1800 пікселів, 16:10 2880 × 1800 пікселів, 16:10 2880 × 1800 пікселів, 16:10 Процесор Intel Core Ultra 5 / 7 Intel Core Ultra 5 / 7 Intel Core Ultra 7 / 9 Графіка Intel Arc Intel Arc Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop (6 ГБ)Nvidia GeForce RTX 4080 Laptop (8 ГБ) Памʼять 16 ГБ / 32 ГБ оперативної + 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ SSD 16 ГБ / 32 ГБ оперативної + 512 ГБ / 1 ТБ SSD 16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ оперативної + 512 ГБ / 1 ГБ / 2 ТБ SSD Батарея 63 Вт·год (14")76 Вт·год (16") 76 Вт·год 76 Вт·год Розміри 31,2 × 22,3 × 1,1 см (14")35,5 × 25 × 1,2 см (16") 35,5 × 25,2 × 1,2 см 35,5 × 25 × 1,6 мм Вага 1,23 кг (14")1,56 кг (16") 1,66 кг 1,86 кг

Продаж Galaxy Book 4 розпочнеться в січні в Південній Кореї, після чого ноутбуки поступово ставатимуть доступними й на інших ринках. Ціни поки що невідомі.