Тестируем Redmi Note 13 Pro+. Станет ли новый Xiaomi народным любимцем: за и против

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G теперь доступен для покупки в Украине. Ожидания от последнего поколения этого "народного" смартфона среднего класса неизменны – функционал премиального класса по доступной цене, обязательно без ощущения дешевого китайского телефона.

15 января в Украине стартовала продажа смартфонов из новой серии Redmi Note 13. Линейка представлена пятью аппаратами: Redmi Note 13, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G, а також топовый Redmi Note 13 Pro+ 5G. Старшие модели оснащены камерой на 200 Мп, достаточно производительными чипсетами и хорошей оптимизацией.

В этом обзоре издание будет "препарировать" флагмана линейки - смартфон Redmi Note 13 Pro+. На ввозе гаджетов в Украину специализируется компания "Алло", предоставившая редакции гаджет для тестирования.

Redmi Note 13 Pro+ является старшей моделью в линейке из пяти смартфонов. Фото: Delo.ua.

На украинском рынке топовый смартфон представлен в трех цветах - черном Midnight Black, белом Moonlight White и серебристом Aurora Purple. Комплектация с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти стоит 17 999 грн, а топовая на 12/512 ГБ – 19 999 грн.

Первое знакомство – телефон полностью "упакован"

Коробка с Redmi Note 13 Pro довольно увесистая, поскольку вмещает все необходимое для использования смартфона здесь и сейчас. Такая комплектация удобна для тех, кто хочет просто приобрести телефон и не искать в магазинах "допы" – защитную пленку, зарядку и защитный чехол. Все необходимое входит в базовую комплектацию, поэтому пользователю не нужно закладывать больше предусмотренных 18–20 тыс. грн на покупку этого телефона.

Чехол из комплекта удобен, но слегка утолщает телефон. Он не широкий и удобно лежит в руке. Фото: Delo.ua.

Сейчас многие новые смартфоны продаются без зарядного устройства и наушников из-за моды на экологичность и уменьшения количества электронных отходов. Такие комплектации используют Apple, Samsung, Xiaomi и другие производители, поэтому приятно видеть отдельное зарядное устройство и чехол в коробке Redmi Note 13 Pro+ и всего семейства Redmi Note 13.

Вместе с топовым 13 Pro+ в комплекте идет быстрая зарядка мощностью 120 Вт, позволяющая полностью зарядить телефон за полчаса. Именно это является серьезным аргументом для выбора максимального телефона в линейке Redmi Note 13, поскольку остальные четыре модели комплектуются менее мощными зарядными устройствами.

Другой сильной стороной максимального Redmi Note 13 Pro+ является его дизайн. Здесь производитель продолжает использовать привычную стилистику hi-tech, но теперь с вкраплениями ретрофутуризма. Это первый телефон экран у Redmi с модными загнутыми краями, позволяющий "зацепить" аудиторию взрослых людей, выросших у кинескопных телевизоров. Мощные круглые камеры на задней стороне гаджета усиливают впечатление современного гаджета с нотками ретро-техники.

Хоть это и дело вкуса, но закругленный экран смотрится очень хорошо. Фото: Delo.ua.

Функциональных преимуществ такой дизайн не имеет, но он выглядит качественным и дорогим, что позволяет среднему классу конкурировать с гаджетами более высокой категории. Вдобавок, за время пользования телефоном ни разу не подвел сенсор – телефон правильно считывает клики и правильно их интерпретирует.

К реально важным преимуществам нового смартфона можно отнести усиленную защиту от пыли и воды. Redmi Note 13 Pro+ производится по стандарту IP68 против IP53 у предыдущего поколения Redmi Note. Производитель заявляет, что за время трехлетнего гарантийного срока под его корпус не попадет пыль, и телефон выдержит получасовое погружение в пресную воду. Очевидно, нет смысла проверять гаджет в воде с открытым зарядным разъемом, но визуально он выглядит крепко собранным – можно как минимум не бояться клацать его мокрыми руками.

Та самая быстрая зарядка на 120 Вт. Советуем не терять блок питания и не заменять кабель, с сторонним кабелем быстрая зарядка не работает. Фото: Delo.ua.

Еще одним важным изменением в новом смартфоне является перенос модуля отпечатков пальцев на дисплей вместо корпуса, как это реализовывалось ранее. Датчик работает адекватно и позволяет отказаться от традиционной блокировки из-за ввода пароля или рисования геометрических фигур на экране.

Аккумулятор емкостью 5000 mAh полностью выдерживает полтора дня использования в обычном режиме.

В общем, другая "начинка" устройства тоже на месте. Беспроводной инфракрасный передатчик, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 и 5G штатно работают и адекватно синхронизируются с другими устройствами.

Экран и производительность

13 поколения Redmi Note имеет дисплей с разрешением 2712×1220 против 2400×1080 у предыдущего поколения, хотя диагональ осталась 6,67-дюймовой. Экран стал ярче – до 1200 болт против 1100 болт у предшественника. Это косвенно показывает, что производитель не волнуется за емкость аккумулятора – некоторые китайские производители специально "прикручивают" яркость дисплея, чтобы заявить больший интервал между зарядками.

Пользователь может настроить по своему вкусу баланс цвета, причем наиболее выигрышное изображение передается через цветовую схему "насыщенная". Из важного – дисплей топового Redmi Note защищает глаза пользователя от вредного излучения, с телефона удобно читать текст как днем, так и в темноте.

В целом экран подопытного смартфона визуально не отличается от предыдущего поколения Redmi Note 12 Pro 5G. Это не значит, что инженеры Xiaomi не занимались улучшением гаджета: и в предыдущей версии экран был неплохим, потому в топовом Redmi Note 13 экран соответствует ожиданиям.

Флагман серии Redmi Note 13 Pro+. Фото: Delo.ua.

На смартфоне хорошо смотрятся игры и потоковый контент, сопровождающийся стереозвуком неплохого качества. Гаджет способен громко проигрывать музыку, но есть и недостаток – на максимальной громкости сильно вибрирует задняя крышка.

Что касается производительности, то у Redmi Note 13 Pro+ она достаточна для своего класса. Гаджет работает на чипсете Mediatek Dimensity 7200-Ultra 2023 года, на котором распаяны восемь процессоров – два высокопроизводительных Cortex A715 с тактовой частотой 2,8 ГГц и шесть энергоэффективных Cortex A510 с тактовой частотой 2,0 ГГц. За "отрисовку" видео отвечает графический процессор Mali-G610 MP4 .

"Характер" у устройства совсем не горячий. В стандартных задачах (мессенджеры, соцсети, видео, музыка) смартфон почти всегда остается прохладным, а во время игры не создает дискомфорта для рук. Если использовать телефон в чехле, то тепло от него вообще не чувствуется.

В синтетических тестах гаджет показывает хорошую номинальную производительность. В тесте GeekBench 6 он набирает 1118 баллов в одноядерном тесте и 2656 баллов в многоядерном режиме.

Модель Результат Multi-core test Разница по сравнению с Note 13 Pro+ Примерная цена, тыс. грн Redmi Note 13 Pro+ 2656 - 18 Xiaomi Poco X3 Pro 2461 -7,3% 10,3 Samsung Galaxy A52S SG 2738 +3% 13,6 Samsung Galaxy S21 FE 2896 +9% 24 Xiaomi Poco F3 3051 +14,8% 14 Google Pixel 6a 3056 +15% 12,9 Samsung Galaxy S22 3389 +27,6% 24,6

Что касается графической составляющей, то здесь у Redmi Note 13 Pro+ довольно неплохие результаты. В бенчамарке 3DMark он набирает 4249 баллов в тесте Wild Life, выдавая в среднем 25,44 кадра в секунду. В целом, в играх и мультимедиа устройство показало результаты выше, чем 59% всех телефонов, протестированных в этом приложении.

Также стоит привести результаты теста AnTuTu, согласно которому Redmi Note 13 Pro+ набирает 729 420 баллов, что позволяет ему занимать 188 место в рейтинге 200 самых производительных смартфонов в истории. Сопоставимые характеристики имеют следующие модели:

Модель Результат AnTuTu Примерная цена, тыс. грн Honor 90 681177 20 OnePlus 9R 719055 18 Redmi Note 13 Pro+ 729420 18 Huawei P40 Pro 728111 27 Samsung Galaxy Note 20 Ultra 750852 20,5 Motorola Edge 40 764015 14 Google Pixel 7a 822511 16,3 Xiaomi Poco F4 837176 14 Samsung Galaxy S21 Plus 936630 22,8 Xiaomi Poco F5 1123072 17

Таким образом, Redmi Note 13 Pro+ выдает номинальную производительность, соответствующую уровню других новых смартфонов в своем ценовом сегменте. Его запаса производительности и оперативной памяти должно хватить на два-три года комфортного серфинга в интернете, современных игр и использования мультимедиа.

Камера достаточна для своего класса

Камера в 13 поколении Redmi Note, кажется, осталась на уровне предшественника. Как и 12 Pro+, новый 13 Pro+ оснащается тремя фотомодулями: на 200 Мп, широкоформатной на 8 Мп и 2-х мегапиксельной камерой для макросъемки.

Телефон делает неплохие снимки при дневном свете, обеспечивая хороший динамический диапазон и справедливую цветопередачу, без "мультяшности".

Качество съемки в обычном режиме "Фото" достаточное. Фотографии получаются детализированными, но только при тщательном поиске правильной точки фокуса. Для съемки неподвижных объектов это не проблема, тогда как для движущихся "целей" можно упустить возможность сделать хороший кадр.

Дневная съемка, честная цветопередача, нареканий нет. Фото: Delo.ua.

Особенно понравилась детализация съемки в формате 200 Мп – она позволяет рассматривать отдельные кирпичи дома, сфотографированного выше.

Вечерние кадры в целом неплохие. Cубъективно, цвета передаются верно, но изображению не хватает детализации.

Киев съемка в ночном режиме. Фото: Delo.ua.

Еще в ночном режиме есть некоторые проблемы с фокусировкой на объекте съемки, а также видимый пиксельный шум.

Киев съемка в ночном режиме. Фото: Delo.ua.

Смартфон снимает 4K видео со скоростью 30 кадров в секунду, хотя многие конкуренты уже перешли на стандарт 60 кадров/с.

Огромные камеры здесь не просто так – они соединены с теплоотводными магистралями, забирающими наружу тепло от нагретого чипсета. Фото: Delo.ua.

В общем, производителю следовало бы активнее вкладываться в развитие камер семейства Redmi Note. На сегодняшний день камера телефона все еще достаточна для его класса и цены, но дальнейшее промедление Xiaomi с ее модернизацией может начать отпугивать покупателей.

Сбалансированность как главное преимущество

В телефоне больше всего понравилась идеальная сбалансированность характеристик. Это касается как "железа", так и программного обеспечения. Можно отметить несколько факторов, характеризующих телефон с лучшей стороны:

Отсутствие критических багов в интерфейсе Android 13 с оболочкой MIUI 14.0.1, которая была актуальна на момент написания обзора. Оболочка работает стабильно, без крашей анимации, подергиваний во время скроллинга в браузере или мессенджере, вылетах программ и т.п.;

Xiaomi обещает длительный срок поддержки смартфона: ОС будет получать обновление в течение трех лет, а система безопасности – четырех. Тем самым производитель определяет плановые сроки эксплуатации телефона, превышающие стандартные два года, что позволяет надеяться на его повышенную надежность;

Отсутствие рекламы и всплывающих окон в базовых приложениях и диспетчере файлов, чем часто "грешат" китайские телефоны. В общем, штатные приложения MIUI удобны, работают хорошо и интуитивно понятны;

Возможно, один из важнейших факторов – отсутствие "китайщины". В Redmi Note 13 Pro+ ничего не показывает страну происхождения, он выглядит полностью интернациональным. У него отличная украинская локализация, в дальних углах меню нет иероглифов, гаджет не пытается предложить пользователю стартовый экран с мудрыми советами, встречающийся у некоторых телефонов из КНР;

Хорошая совместимость с другими гаджетами и компьютерами. К примеру, телефон другой китайской марки позволял автору обзора раздавать интернет на ноутбук только через открытую точку, с выключенным протоколом безопасности WPA2/WPA3. К открытому соединению сразу подключаются посторонние пользователи, что сильно тормозит скорость интернета и мешает работать. Redmi Note 13 Pro+ за трехдневный опыт пользования смог "подружиться" со всеми предложенными гаджетами;

Меню удобно и интуитивно понятно, можно быстро и легко наладить под себя. Учитывая полную комплектацию, этот телефон очень удобен для занятых людей – на настройку и установку необходимых программ понадобится час-два.

В реальных условиях гаджет демонстрирует лучшее быстродействие, чем в синтетических тестах. Redmi Note 13 Pro+ стабильно и без подергиваний "отрабатывает" современные игры, что можно объяснить хорошей оптимизацией аппаратной и программной части устройства.

The Elder Scrolls: Blades часто раздражает пользователя подтормаживаниями в бою, которые мешают вовремя проводить комбо-атаки. На обследованном телефоне удалось побороться с монстрами без лагов.

По мнению редакции, Redmi Note 13 Pro+ в младшей комплектации с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти является наиболее сбалансированным . Такой телефон выглядит привлекательнее конкурентов, тогда как максимальная комплектация 12/512 ГБ за +2 тыс. грн уже является "перекачанной". Максимальный 13 Pro+ за 20 тыс. грн проигрывает в быстродействии POCO F5 Pro за 20,5 тыс. грн, а по качеству снимков уступает Google Pixel 7 за 20,35 тыс. грн.

Не стоит забывать о POCO X6 Pro 5G, недавно представленном на глобальном рынке, его версия 12/512 ГБ за 17 тыс. грн станет мощным конкурентом не только гаджетам Redmi, но и другим представителям сегмента.

Съемка Redmi Note 13 Pro+. Фото: Delo.ua.

В целом, у Redmi Note 13 Pro+ 8/256 ГБ есть все шансы стать бестселлером в своем сегменте, и большинству пользователей хватит базовой комплектации.

Другим косвенным подтверждением сбалансированности телефона является отрицательные отзывы о нем. Гаджет начали продавать в Китае еще в 2023 году, и за это время больше всего нареканий вызывают мелочи – отсутствие разъема 3,5 для проводных наушников и невозможность пользоваться беспроводной зарядкой.

Итак, подведем итоги

Редакция рекомендует к покупке Redmi Note 13 Pro+, флагман серии Redmi Note . Он имеет несколько неоспоримых достоинств, а именно:

Зарядное устройство мощностью 120 Вт. Немногие смартфоны поставляются в такой комплектации, и возможность полностью зарядить телефон за 20-30 минут – чрезвычайно полезная функция. Другие устройства линейки комплектуются зарядкой на 67 Вт, поэтому есть смысл заплатить несколько больше за быструю зарядку; Усиленная защита от пыли и воды стандарта IP68, до сих пор редкость даже среди телефонов высшего и премиального класса. Конечно, никто не собирается нырять в море со смартфоном, но с такой защитой можно хотя бы не бояться касаться его влажными руками или класть на сырую поверхность;

Наконец-то хороший дизайн. Предыдущие несколько поколений Redmi Note 13 Pro+ не отличались эффектным внешним видом. Note 13 Pro+ выглядит дорогостоящим, не в последнюю очередь благодаря закругленному дисплею и двум мощным камерам; Сбалансированная аппаратная часть. В этом телефоне нельзя найти компоненты, на которых бы явно сэкономили. Нет и революционных чипов и технологий – гаджет укомплектован примерно на свою цену; Удобная и стабильная программная оболочка серии Redmi, обкатанная с 2013 года множеством пользователей во всем мире.

Есть и определенные замечания: