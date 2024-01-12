Realme продемонстрировала смартфон, созданный совместно с Rolex (ФОТО)

Компания Realme на выставке CES 2024 впервые показала вживую смартфон Realme 12 Pro+, работа над дизайном которого происходила совместно с Rolex. Об этом пишет Engadget.

На днях производитель опубликовал изображение устройства. Смартфон получил заднюю панель с двумя вариантами цветов: темно-синим и бежевым. При этом поверхность имитирует кожу, а круглый модуль камеры напоминает циферблат часов Rolex.

Realme 12 Pro+. Зображення: Realme

Как отмечает Engadget, это первый смартфон в среднем ценовом сегменте, предлагающий не только 3-кратный перископический телеобъектив с оптической стабилизацией, но и имеющий относительно большой датчик для улучшения работы в условиях слабого освещения.

Realme 12 Pro+. Фото: Abhishek Yadav / X (Twitter) Realme 12 Pro+. Фото: Abhishek Yadav / X (Twitter) Realme 12 Pro+. Фото: Abhishek Yadav / X (Twitter)

Перископическая камера получила 64-мегапиксельный сенсор OmniVision OV64B, размер которого составляет полдюйма. Кроме того, указывается наличие сверхширокоугольного датчика (0,6x) и 50-мегапиксельной основной камеры с 1/1,56-дюймовым сенсором Sony IMX890, диафрагмой f/1,8 и оптической стабилизацией.

Realme 12 Pro+ будет работать на чипе среднего класса от Qualcomm. На каком именно – неизвестно, но процессор создан по заказу, чтобы в смартфоне работала функция Algorithm MasterShot, обеспечивающая обработку снимков формата RAW. Пока эта возможность доступна только во флагманских устройствах.

Над внешним видом аппарата работал, в частности, дизайнер Rolex Оливье Савео.

Остальные характеристики и цену на смартфон пока не объявили. Ожидается, что его выпустят позже в январе.