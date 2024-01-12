Realme продемонструвала смартфон, створений спільно з Rolex (ФОТО)

Компанія Realme на виставці CES 2024 вперше показала наживо смартфон Realme 12 Pro+, робота над дизайном якого відбувалася спільно з Rolex. Про це пише Engadget.

Днями виробник опублікував зображення пристрою. Смартфон отримав задню панель із двома варіантами кольорів: темно-синім і бежевим. При цьому поверхня імітує шкіру, а круглий модуль камери нагадує циферблат годинника Rolex.

Realme 12 Pro+. Изображение: Realme

Як зазначає Engadget, це перший смартфон в середньому ціновому сегменті, який пропонує не тільки 3-кратний перископічний телеоб’єктив з оптичною стабілізацією, але й має відносно великий сенсор для покращення роботи в умовах слабкого освітлення.

Realme 12 Pro+. Фото: Abhishek Yadav / X (Twitter) Realme 12 Pro+. Фото: Abhishek Yadav / X (Twitter) Realme 12 Pro+. Фото: Abhishek Yadav / X (Twitter)

Перископічна камера отримала 64-мегапіксельний датчик OmniVision OV64B, розмір якого становить пів дюйма. Крім того, вказується наявність надширококутного датчика (0,6x) і 50-мегапіксельної основної камери, яка має 1/1,56-дюймовий сенсор Sony IMX890 із діафрагмою f/1,8 та оптичною стабілізацією.

Realme 12 Pro+ працюватиме на чипі середнього класу від Qualcomm. На якому саме – невідомо, але процесор створено на замовлення, щоб у смартфоні працювала функція Algorithm MasterShot, яка забезпечує обробку знімків формату RAW. Наразі ця можливість доступна лише у флагманських пристроях.

Над зовнішнім виглядом апарата працював, зокрема, дизайнер Rolex Олів’є Савео.

Решту характеристик і ціну на смартфон поки не оголосили. Очікується, що його випустять пізніше в січні.