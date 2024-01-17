Apple обігнала Samsung як найбільший у світі виробник телефонів

Американська технологічна компанія Apple займає левову частку світового ринку смартфонів, потіснивши вперше за 12 років південнокорейську Samsung з першого місця.

Про це пише BBC.

За даними Міжнародної корпорації даних (IDC), на американського телефонного гіганта припало більше п’ятої частини телефонів, проданих минулого року.

Samsung займає 19,4% частки ринку, слідом за нею йдуть китайські виробники телефонів Xiaomi, OPPO і Transsion.

Як зауважує видання, продажі смартфонів падають, оскільки багато людей оновили їх під час пандемії.

IDC повідомляє, що минулого року було продано майже 1,2 мільярда смартфонів, що на 3% менше, ніж у попередньому році. Це найменший показник за останнє десятиліття

Підйом Apple

За даними IDC, Apple, яка минулого року продала понад 234 мільйони телефонів, зараз на підйомі.

«Apple не тільки є єдиним гравцем у трійці лідерів, який щорічно демонструє позитивне зростання, але й вперше займає перше місце в історії. І все це незважаючи на посилення регуляторних проблем і відновлення конкуренції з боку Huawei в Китаї, її найбільшому ринку», - підкреслила Набіла Попал з IDC.

Вона додала, що пропозиції обміну старих моделей та безвідсоткового фінансування також стимулюють попит на пристрої преміум-класу від Apple.

Падіння Samsung

Компанія Samsung тривалий час займала перше місце як найбільший у світі виробник мікросхем пам’яті, смартфонів і телевізорів.

Нещодавно південнокорейський електронний гігант попередив, що його прибутки впадуть більше, ніж очікувалося, оскільки глобальний попит на побутову електроніку залишається слабким.

Компанія також стикається з конкуренцією з боку дешевших моделей Android, включаючи Transsion і Xiaomi, які отримують поштовх як від цінових споживачів, так і від ринків, що розвиваються.

IDC також зазначає, що ринок смартфонів вступає в «дуже цікавий час», коли зростає кількість постачальників Android, які розколюють ринок, а клієнти все більше віддають перевагу функціональним телефонам і можливостям ШІ.

Нагадаємо, компанія Apple та її постачальники планують виробляти понад 50 млн iPhone в Індії щорічно протягом наступних двох-трьох років. А пізніше – ще десятки мільйонів одиниць додатково.