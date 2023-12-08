Apple планує виготовляти в Індії понад 50 млн iPhone на рік, – WSJ

Компанія Apple та її постачальники планують виробляти понад 50 млн iPhone в Індії щорічно протягом наступних двох-трьох років. А пізніше – ще десятки мільйонів одиниць додатково. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Якщо ці плани будуть реалізовані, на Індію припадатиме чверть світового виробництва iPhone, а наприкінці десятиліття ця частка збільшиться. Водночас Китай залишиться найбільшим виробником iPhone.

Як пише WSJ, останніми роками Apple поступово збільшувала свою присутність в Індії, попри такі проблеми, як хитка інфраструктура та обмеження щодо праці, які часто ускладнюють ведення бізнесу. Зокрема, профспілки протистоять спробам компаній отримати дозвіл на 12-годинний робочий день, який постачальники Apple вважають корисним у кризові періоди.

Чому Apple іде з Китаю?

За інформацією Bloomberg, зусилля Apple щодо диверсифікації виробництва прискорилися під час загострення торговельної напруги між США та Китаєм за часів президентства Дональда Трампа, а потім посилилися під час пандемії COVID-19, адже ланцюжки поставок були порушені.

Напруженість між Вашингтоном і Пекіном робить торгівлю менш передбачуваною. Тоді як Індія під керівництвом прем’єр-міністра Нарендри Моді намагається налагодити більш тісні зв’язки зі США та перетворити себе на виробничий центр.

Аналітики JPMorgan вказували, що станом на осінь 2022 року Apple виготовляла в Індії 5% усієї своєї продукції, включаючи Mac, iPad, Apple Watch та AirPods.

Тепер WSJ зазначає, що техногігант також обрав Індію як місце для виробництва iPhone нижчого класу, які будуть продаватися в 2025 році. На етапі впровадження нового продукту команди Apple працюють з підрядниками над перетворенням креслень і прототипів продукту в детальний виробничий план. Досі така робота проводилася лише в Китаї.